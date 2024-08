Pixel 9 Pro: Google beseitigt großen Nachteil des Pixel 8 Pro

Google verbessert seine Pixel-Smartphones zwar von Jahr zu Jahr an vielen Stellen, doch in einem Punkt hängt das Unternehmen weit zurück. Die Handys lassen sich relativ langsam aufladen. Mit dem Pixel 9 Pro dürfte sich das ändern, denn es ist ein leistungsstärkeres Netzteil aufgetaucht.

Neues Netzteil für Google Pixel 9 Pro aufgetaucht

Genau wie Apple und Samsung legt Google keinen großen Wert darauf, seine Smartphones wirklich schnell aufzuladen. Während chinesische Hersteller je nach Modell bis zu 120 Watt oder mehr schaffen, hat Google bei den Pixel-Handys bisher maximal 30 Watt geliefert. Das könnte sich mit dem Pixel 9 Pro ändern. Es ist vorab nämlich ein neues Netzteil aufgetaucht, das bis zu 45 Watt an Leistung bereitstellt.

45 Watt würden dem Netzteil entsprechen, das Samsung auch maximal anbietet. Damit könnte das Pixel 9 Pro spürbar schneller geladen werden. Das Pixel 9 dürfte das volle Potenzial vermutlich nicht ausschöpfen. Das Pixel 8 lädt mit dem bisherigen 30-Watt-Netzteil mit maximal 27 Watt. Nur das Pixel 8 Pro schöpft die 30 Watt wirklich aus. Schneller laden dürften aber vermutlich alle Pixel-9-Modelle. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die neuen Pixel-Handys dabei nicht noch mehr erwärmen als die bisherigen Pixel-8-Modelle. Mein Pixel 8 Pro (Test) wird bis zum Laden auf 80 Prozent sehr warm. Teilweise reagiert das Display während des Ladens nicht mehr korrekt. Gratis gibt es das Netzteil natürlich nicht. Im Lieferumfang befindet sich seit Jahren keines mehr.

Google macht sich gerne über das iPhone lustig:

Circling Around: Google knöpft sich das iPhone vor

Großes Google-Event steht an

Spätestens am 13. August 2024 erfahrt ihr, ob die ganzen Leaks der letzten Wochen und Monate wirklich der Wahrheit entsprechen. Die Geheimhaltung bei Google ist in jedem Fall nicht wirklich gut. So gut wie alle Informationen zum Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und Pixel 9 Pro Fold sind bereits vorab durchgesickert. Auch die Pixel Watch 3 in zwei Größen und die Pixel Buds Pro 2 wurden geleakt. Die um zwei Monate vorgezogene Präsentation der neuen Handys hat aber wohl auch einen großen Nachteil.

