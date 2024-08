Huawei gelingt, wovon Xiaomi und Samsung nur träumen

Huawei hat den US-Bann so gut wie überwunden und kann mit eigener Hardware den Smartphone-Markt wieder erobern. Doch nicht nur bei der Hardware legt das chinesische Unternehmen ordentlich zu. Die Abkehr von Android bringt weitere Vorteile, wie ein Video eines Stresstests zeigt. Samsung und Xiaomi können von dieser Leistung nur träumen.

Huawei-Handy ohne Android glänzt mit hoher Performance

Wäre es nicht zu dem US-Bann von Huawei gekommen, hätte sich das Unternehmen vermutlich nie von Android getrennt. Mit der Einführung von HarmonyOS Next wird aber genau das passieren. Huawei hat schon vor längerer Zeit angekündigt, dass man sich von Android trennt und ohne weitermacht. Erste Testversionen stehen zur Verfügung und zeigen die Vorteile des neuen Betriebssystems. Die Performance ist atemberaubend hoch:

In dem Video wurden bei einem Stresstest nacheinander 24 Apps geöffnet. HarmonyOS Next hat diese ohne Verzögerung und absolut flüssig gestartet und den Wechsel zur nächsten App erlaubt. Das schafft kein anderes Android-Handy und laut der Quelle nicht einmal iOS 18, das bisher als flüssigstes Smartphone-Betriebssystem gilt. Der Verzicht auf Android in HarmonyOS Next hat das neue Betriebssystem ordentlich beschleunigt. Der Stresstest wurde im Übrigen auf dem Mate 60 Pro ausgeführt, also nicht einmal dem neuesten Modell. Das eigene Betriebssystem von Huawei läuft also auch auf älteren Geräten sehr schnell.

HarmonyOS Next nur für China

Huawei konzentriert sich mit HarmonyOS Next in erster Linie auf China. Nur im Heimatland des Herstellers wird das neue Betriebssystem ohne Android angeboten. Dort konnte Huawei auch viele App-Entwickler überzeugen, ihre Anwendungen und Spiele für das neue Betriebssystem anzubieten. Entsprechend gut dürfte die unabhängige Version angenommen werden. In Deutschland laufen die Handys weiterhin mit EMUI auf Basis von Android. Ob HarmonyOS Next jemals auch hierzulande angeboten wird, ist nicht bekannt.

