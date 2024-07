Google schickt alte iPhones in die Wüste und haut sich dabei selbst in die Pfanne

Google veröffentlicht schon seit einiger Zeit Videos, in denen die Vorteile der Pixel-Smartphones im Vergleich zu den iPhones dargestellt werden. Dieses Mal könnte sich Google aber selbst in die Pfanne gehauen haben, denn Apple wird bei der nächsten iPhone-Generation nachziehen.

Google will iPhone-Nutzer zum Wechsel bewegen

Eigentlich veröffentlicht Google die lustigen Vergleiche mit den iPhones, um Apple-Nutzer zum Wechsel zum Pixel-Handy zu bewegen. Die Google-Handys besitzen nämlich KI-Features, die Apple zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bietet.

Im neuesten Video macht Google Werbung für das kommende Pixel 9, das weitere KI-Funktionen besitzen wird. Entsprechend soll ein iPhone-Nutzer zu seinem alten Smartphone einen Brief geschrieben haben, in dem Schluss gemacht wird. Schaut euch das Video nachfolgend an:

Google Pixel und iPhone: The Break Up

Die Nachricht in diesem neuen Google-Video könnte zweideutiger nicht sein. Denn mit den iPhone-16-Modellen wird Apple auch KI-Features einführen. Es könnte also auch gemeint sein, dass Besitzer älterer iPhones, die Apple nicht mit KI-Funktionen ausstattet, zu den neuen iPhone-16-Modellen wechseln – und nicht zum Pixel 9.

Google versucht das mit seinem Video zwar zu lenken, doch die Wahrscheinlichkeit, dass ein iPhone-Besitzer nicht wieder zu einem iPhone wechselt, ist sehr gering. Entsprechend macht Google indirekt Werbung für die neuen iPhones mit KI-Funktionen.

Google will Apple mit neuen Smartphones zuvorkommen

Würde Google den normalen Rhythmus der Aktualisierung seiner Pixel-Handys einhalten, würden die Pixel-9-Geräte erst im Oktober vorgestellt. In diesem Jahr hat Google die Präsentation um zwei Monate vorgezogen, um vor den neuen iPhone-16-Modellen an den Start gehen zu können, die im September erwartet werden.

Google will seine neuen KI-Funktionen vorher zeigen, um danach sagen zu können, dass die Pixel-Handys das schon lange können. Stimmt zwar, doch iPhone-Nutzer bleiben meist bei iPhones und für die werden die KI-Features tatsächlich neu sein. Ob sich das in den Verkaufszahlen der neuen iPhones zeigt, bleibt abzuwarten.