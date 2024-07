GTA-Fans sollten sich auf Enttäuschung gefasst machen: Experte prophezeit düstere Spiele-Zukunft

GTA 6 steht mehr oder weniger in den Startlöchern, zumindest hoffen die Fans das. Der bisher veröffentlichte Trailer dazu war auch äußerst vielversprechend, auch wenn dahinter ein Geheimnis stecken könnte. Ein Geheimnis ist auch, wann der nächste Trailer kommt – hier haben die Fans allerdings eine Theorie.

GTA 6: Experte denkt, Fans könnten enttäuscht sein

Fans warten gespannt auf Neuigkeiten zum nächsten GTA-Teil, doch seit der Veröffentlichung des ersten Trailers im Dezember 2023 hält sich Rockstar bedeckt. Das gezeigte Videomaterial war vielversprechend und gab Einblicke in die Story sowie in die Grafik und Animationen des kommenden Spiels – möglicherweise der Beginn einer neuen Ära (Quelle: YouTube).

Obbe Vermeij, technischer Direktor bei Rockstar North von 1995 bis 2009, zeigte sich besonders beeindruckt von der Strand-Szene, in der „jeder Charakter etwas anderes zu tun hat und seine eigene Animation besitzt“. Er betonte in einem Interview: „Ich finde, das sieht ziemlich erstaunlich aus.“ Vermeij vermutet jedoch, dass hier nicht nur handgemachte Animationen zum Einsatz kamen, sondern auch Künstliche Intelligenz (KI), und sieht darin eine mögliche zukünftige Norm:

Es ist Zeit für eine Revolution, bei der Animationen vielleicht nicht mehr manuell, sondern KI- und physikgesteuert erstellt werden. Ich denke, wenn jemand diesen Schritt machen wird, dann Rockstar.

Trotz aller bisherigen Eindrücke befürchtet Vermeij, dass Fans möglicherweise enttäuscht sein könnten. Er erwartet nicht, dass GTA 6 sich grundlegend von GTA 5 unterscheidet, ist aber dennoch überzeugt, dass es „das beste Spiel da draußen“ sein wird.

Das ist bisher der einzige offizielle Trailer zu GTA 6:

GTA 6: Official Trailer

Wann kommt der nächste Trailer zu GTA 6? Fans haben eine Theorie

Seit etwa acht Monaten gibt es keine neuen Informationen zu GTA 6. Fans spekulieren jedoch eifrig darüber, wann es endlich ein neues Video geben könnte.

Eine Theorie besagt, dass es am 4. Oktober soweit sein könnte. Die Annahme basiert auf einem möglichen Hinweis in einem GTA-Online-Clip, in dem ein Nummernschild „PIZZ4“ und „OCT“ zeigt.

Obwohl dies weit hergeholt scheint, hat Rockstar in der Vergangenheit durchaus Details versteckt – so zum Beispiel bei der Enthüllung des ersten Trailers am 5. Dezember 2023, was durch einen versteckten Code in einem T-Shirt im Spiel vorab angedeutet wurde.

