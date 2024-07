Open-World-Premiere auf Steam: Ubisoft will es nochmal wissen

Ubisoft lässt PC-Spieler gerne zappeln. Neue Games erscheinen für gewöhnlich erst im eigenen Store und sehr viel später auf Steam. Das gilt jetzt auch für Skull and Bones. Im Fall des Open-World-Flops dürfte der Steam-Release aber auch eine letzte Chance darstellen.

Ubisoft veröffentlicht Live-Service-Flop auf Steam

Der Release von Skull and Bones war einer der schlimmsten Patzer von Ubisoft in den letzten Jahren. Nach zahlreichen Verschiebungen hat der Publisher das Piraten-Abenteuer noch als erstes AAAA-Game gepriesen. Kurz darauf ist der Open-World-Hit dann sang- und klanglos gekentert und liegt seitdem auf dem Grund des Meeres.

Anzeige

PC-Piraten mussten bisher auf Ubisoft Connect ausweichen, wenn sie doch die Totenkopfflagge hissen wollten. Damit ist jetzt bald Schluss: Skull and Bones soll am 22. August auf Steam erscheinen. Damit kann das Live-Service-Spiel immerhin auf eine wesentlich größere Zielgruppe zurückgreifen. Bestimmt gibt es einige, die das Setting mögen und dem Spiel ein halbes Jahr nach Release doch eine Chance geben wollen. Es bleibt abzuwarten, ob uns ein neues Zeitalter der Piraterie bevorsteht.

Skull and Bones Ubisoft Singapore

Schaut euch hier den Trailer für Skull and Bones an:

Skull and Bones: Launch-Trailer

Skull and Bones besser nicht zum Vollpreis kaufen

Bei Kritikern und bei Fans ist Skull and Bones voll durchgefallen. Auch in unserem GIGA-Test hat das Spiel nur mit 5,9 von 10 Punkten abgeschnitten. Uns hat besonders gestört, dass es keinerlei Story gibt und es während den Landgängen nichts zu tun gibt. Beim Review-Aggregator Metacritic sieht es nicht viel besser aus. Die PC-Version erreicht einen Kritiker-Score von 58 und einen User-Score von 3,0 von 10 Punkten (Quelle: Metacritic).

Anzeige

Wenn ihr wissen wollt, wie zufrieden Ubisoft mit Skull and Bones ist, müsst ihr nur in den offiziellen Shop schauen. Dort ist das Spiel nur sechs Monate nach Release häufig zum halben Preis verfügbar. Jetzt gerade kostet es dank einer Rabatt-Aktion bis zum 25. Juli sogar noch weniger. Der Rabatte sprechen dafür, dass der Publisher dringend neue Spieler anziehen will – schließlich muss ja irgendwer den Battle Pass kaufen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.