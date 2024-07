DVD kopieren - legal & einfach

Ein Kopierschutz auf DVDs ist dazu da, das Kopieren dieser DVD zu verhindern. Solche DVDs lassen sich aber im DVD-Player oder sogar am PC problemlos abspielen. Und was man abspielen kann, kann man auch speichern. So könnt ihr eine DVD legal kopieren.

Nicht alle wissen, dass der VLC-Mediaplayer alles auch speichern kann, was er gerade anzeigt. Das ist ungefähr so wie früher, als man eine TV-Sendung auf eine Videokassette aufnahm. So kopiert Ihr die DVD eben auf die Festplatte.

Wie ihr mit dem VLC-Mediaplayer eine DVD kopieren könnt, zeigen wir euch in dieser Anleitung Bild für Bild:



DVD kopieren und abspielen mit dem VLC Player

Die Filmaufnahme wird mit dem bereits erwähnten Aufnahmeknopf gestartet und auch wieder gestoppt. Man hat hier dieselben Probleme wie bei der Videokassette: Es kann sein, dass am Anfang Sekundenbruchteile fehlen oder etwas Leerlauf im Filmmaterial ist. Doch da macht das eher wenig. Da ihr ja mit dem VLC-Media-Player nicht die ganze DVD kopieren wollt, sondern nur den Film, springt ihr durch das Menü direkt zum Hauptfilm und startet die Aufnahme dort.

Nun läuft also die Filmaufnahme im Hintergrund und genau wie beim Videorekorder geschieht das in Echtzeit. Sprich, die Aufnahme dauert so lange, wie der Film zum Abspielen benötigt. Man muss nicht unbedingt dabei bleiben. Allerdings gibt es keine Möglichkeit, das Ende der Aufnahme zu timen, sodass ihr hier dabei sein solltet, wenn der Film endet.

Das Ergebnis der Bemühungen ist eine sauber kopierte DVD, den der VLC-Player ohne Rauschen und vor allem ohne Kopierschutz auf die Festplatte gestreamt hat. Diese Datei könnt Ihr euch jetzt problemlos an jedem Computer ansehen oder sie auch auf euer Tablet bzw. Handy kopieren.

Der VLC Mediaplayer ist eigentlich ein Abspielprogramm, aber ihr könnt damit auch DVDs kopieren oder Dateien konvertieren, wie dieses Video zeigt:

DVD kopieren mit einem Mediaplayer - Rechtliche Regelung

Es ist nicht verboten, sich für den privaten Gebrauch eine DVD zu kopieren. Verboten ist in erster Linie, dazu einen Kopierschutz aktiv zu umgehen. Das Recht auf Privatkopien sieht das ausdrücklich vor. Es ist allerdings verboten, sich Software zu besorgen oder sie zu besitzen, die einen Kopierschutz durch spezielle Tricks umgehen und knacken soll.

Doch mit der oben beschriebenen Methode wird der Kopierschutz nicht geknackt und streng genommen wird auch die DVD nicht kopiert. Vielmehr wird der Stream des Films abgegriffen und in eine Datei geschrieben. Das ist so, wie eine Radio- oder TV-Sendung mit einem Kassetten- oder Videorekorder aufzunehmen.

Natürlich solltet Ihr hier den gesunden Menschenverstand benutzen! Ihr könnt nach wie vor nicht einfach eine DVD kopieren und die Daten dann im Internet verteilen, bei YouTube hochladen, verkaufen und an euren ganzen Freundeskreis verschicken!

