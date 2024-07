Enttäuschung für Shooter-Fans: Stalker 2 verspätet sich – das ist der neue Starttermin

Seit der Veröffentlichung von Stalker: Shadow of Chernobyl im Jahr 2007 hat sich das Spiel fest im Shooter-Genre etabliert. Fans warten deshalb gespannt auf den zweiten Teil, dessen Release-Termin jedoch verschoben wurde. Wir verraten euch, wann es jetzt losgehen soll.

Stalker 2: Heart of Chornobyl verzögert sich

Mit einem humorvollen Video mit dem Titel „Wirklich, schon wieder?“ gab Entwickler GSC Game World charmant bekannt, dass sich der Release des des neuen Stalker-Teils verzögert. Ursprünglich für den 5. September angesetzt, erscheint Stalker 2 (jetzt bei Steam ansehen) nun voraussichtlich am 20. November – für Shooter-Fans also eine Möglichkeit, die langen Winterabende zu genießen. Der Grund für die Verschiebung ist ganz einfach:

Wir wissen, dass ihr das Warten vielleicht leid seid, und wir wissen eure Geduld wirklich zu schätzen. Diese zwei zusätzlichen Monate geben uns die Möglichkeit, weitere „unerwartete Anomalien“ (oder einfach „Bugs“, wie ihr sie nennt) zu beheben.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht zu Stalker: Heart of Chornobyl, denn das Studio will einen Vorgeschmack auf das geben, was euch erwartet. GSC Game World kündigt deshalb ein Developer-Deep-Dive-Video an, das am 12. August auf den Xbox-Medienkanälen veröffentlicht wird. Dieses soll ein detailliertes Update mit Interviews, neuem Bildmaterial und einem kompletten Video-Walkthrough zu einer der Quests bieten.

Stalker 2 wird für PC und Xbox Series X|S erscheinen und soll ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen.

Werft einen Blick auf den aktuellen Trailer zum Spiel:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — Really, Again?

Worum geht es in Stalker 2?

Zwar müssen sich Fans noch gedulden, doch der Entwickler hat in den letzten Monaten bereits einige Details zum Spiel verraten. So spielt das Spiel nach einer zweiten massiven Explosion, die die Tschernobyl-Sperrzone drastisch verändert hat. Gewaltige Mutanten, tödliche Anomalien und kriegerische Fraktionen machen das Überleben schwierig. Trotzdem locken wertvolle Artefakte viele S.T.A.L.K.E.R.s an, die ihr Glück suchen oder die Wahrheit im Herzen von Tschernobyl finden wollen.

