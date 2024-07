Xbox-Fans sparen 42 Euro: Beliebten Open-World-Hit zum Sparpreis abstauben

Lust auf einen rasanten Open-World-Hit mit jeder Menge Parcours-Action und hirnfressenden Zombies? Dann solltet ihr euch im Xbox-Store jetzt Dying Light 2 schnappen, denn das blutige Spektakel ist derzeit um 60 Prozent im Preis reduziert.

Zwei Jahre nach dem Release von Dying Light 2 ist der brutale Open-World-Hit um satte 60 Prozent im Xbox-Store reduziert. Wenn ihr euch immer schon einmal mit Macheten, Schwertern und anderen Nahkampfwaffen durch die Zombie-Apokalypse schnetzeln wolltet, dann solltet ihr jetzt zuschlagen und euch die Reloaded Edition sichern.

Anzeige

Dying Light 2 radikal im Xbox-Store reduziert

In Dying Light 2 kämpft ihr euch als rastloserer Pilger Aiden Caldwell durch die letzten Siedlungen der Menschheit, die durch eine Zombie-Plage an den Rand ihrer Existenz gebracht worden ist. Ihr übernehmt Aufträge und Missionen, um den überbleibenden Bewohnern zu helfen, verfolgt dabei aber auch das Ziel, eure kleine Schwester zu finden. Während ihr euch tagsüber einigermaßen sicher durch die Straßen bewegen könnt, müsst ihr euch in der Nacht jedoch besonders vorsehen – denn dann übernehmen die blutrünstigen Zombies die Kontrolle.

Zum Glück könnt ihr euch nicht nur auf eure bewundernswerten Parcours-Fähigkeiten, sondern auch auf ein Arsenal an schlagkräftigen Waffen verlassen, mit denen ihr den Untoten zu Leibe rücken könnt.

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer zu Dying Light 2 an:

Dying Light 2: Gameplay-Trailer (E3 2019)

Die Reloaded Edition von Dying Light 2 beinhaltet sowohl das Basis-Spiel als auch alle bisherigen Updates und den Bloody-Ties-DLC. Im Xbox-Store könnt ihr euch das Open-World-Gemetzel jetzt für nur 27,99 Euro statt 69,99 Euro sichern. Das Angebot gilt noch bis zum 1. August (im Xbox-Store ansehen).

Anzeige

Xbox bietet Open-World-Kracher zum Sparpreis an

Fans von Open-World-Abenteuern können sich im Xbox-Store aktuell über eine Flut von starken Rabatten freuen – neben Dying Light 2 könnt ihr euch beispielsweise die Mafia-Trilogie für nur 14,99 Euro sichern. Auch andere große Namen wie Elden Ring oder Hogwarts Legacy sind derzeit stark im Preis reduziert.

Auch Koop-Fans kommen im Xbox-Store auf ihre Kosten – dank eines Rabatts von 80 Prozent:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.