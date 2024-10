Game Pass für 1 Euro: Plötzlich zieht Xbox den Stecker

Für einige Monate hat Microsoft Xbox- und PC-Spieler mit einem verlockenden Angebot zum Game Pass gelockt. Jetzt ist das extrem günstige Probe-Abo plötzlich verschwunden – Schuld ist Call of Duty.

Microsoft beendet 1-Euro-Abo für den Game Pass

Wenn es euch schon länger gejuckt hat, den Xbox Game Pass auszuprobieren, ist jetzt der denkbar schlechteste Moment dafür. Microsoft hat ein beliebtes Angebot aus dem Verkehr gezogen, dank dem neue Nutzer das Spiele-Abo für nur 1 Euro ausprobieren konnten.

Der Grund für das plötzliche Ende des Probe-Abos ist klar: Am 25. Oktober erscheint Call of Duty: Black Ops 6 und der Shooter landet direkt zum Release im Abo. Microsoft hat 69 Milliarden Dollar für den CoD-Publisher Activision Blizzard gezahlt und will jetzt sicher nicht, dass Shooter-Fans für nur einen einzigen Euro loslegen können.

Der Xbox-Store zeigt jetzt nur noch die regulären Abo-Preise. Wenn ihr das neue CoD spielen wollt, benötigt ihr den PC Game Pass für 11,99 Euro im Monat oder den Game Pass Ultimate für 17,99 Euro im Monat (Quelle: Xbox). Laut der Wayback Machine war das Angebot am 6. Oktober noch verfügbar.

Xbox Game Pass: CoD ist wichtig für Microsoft

Es ist nicht das erste Mal, dass Microsoft das günstige Probe-Abo verschwinden lässt. Auch für den Release von Starfield hat der Xbox-Hersteller das Angebot abgeschafft, nur um es dann einige Zeit später wieder zurückzubringen.

Der Release von Call of Duty: Black Ops 6 hat jetzt besondere Bedeutung für Microsoft. Sicherlich erhofft sich der Tech-Riese steigende Abo-Zahlen, um den Kauf von Activision Blizzard und die anschließende Day-One-Ankündigung für den Game Pass zu rechtfertigen.

Schaut euch hier den Trailer für CoD: Black Ops 6 an:

Call of Duty: Black Ops 6 – Multiplayer-Reveal-Trailer

