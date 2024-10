Xbox Game Pass: Für Microsoft steht im Oktober viel auf dem Spiel

Microsoft kündigt die neuen Spiele für den Xbox Game Pass an. Neben StarCraft und South Park können sich Abonnenten auch auf einen der wichtigsten Shooter des Jahres freuen.

Xbox Game Pass: Jetzt kommt Call of Duty

Bald ist es soweit: Microsoft spielt einen seiner größten Trümpfe aus und veröffentlicht Call of Duty: Black Ops 6 direkt zum Launch im Game Pass. Der Shooter wird mit ziemlicher Sicherheit eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres – für den Xbox-Hersteller bedeutet das allerdings auch gewaltigen Erwartungsdruck.

Anzeige

In einem neuen Post auf Xbox Wire stellt Microsoft die neuen Spiele für die zweite Hälfte des Oktobers vor. Abonnenten können am 25. Oktober mit Call of Duty: Black Ops 6 loslegen. Allerdings ist das Spiel nur im Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten.

Call of Duty wird vom Publisher Activision Blizzard vertrieben, den Microsoft für die wahnsinnige Summe von 69 Milliarden US-Dollar gekauft hat. Die Übernahme ist inzwischen ein ganzes Jahr her, aber die neuen Spielen tröpfeln nur äußerst langsam in den Game Pass.

Anzeige

Jetzt kann (und muss) Microsoft beweisen, dass sich der Milliardenkauf gelohnt hat. Ein so großes Spiel wie Call of Duty direkt zum Launch in den Game Pass zu bringen, könnte die Abonnenten-Zahlen in die Höhe schnellen lassen – immerhin kostet schon die Standard-Edition regulär 79,99 Euro (auf Amazon ansehen). Einen Monat Xbox Game Pass Ultimate bekommt ihr dagegen für 12,99 Euro (auf Amazon ansehen).

Xbox Game Pass Ultimate | 1 Monat Mitgliedschaft | Xbox/Windows 10/11 - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.10.2024 10:58 Uhr

Microsoft wird sicherlich hoffen, dass Call-of-Duty-Spieler dem Abo-Dienst auch langfristig treu bleiben. Ob diese Strategie aufgeht, muss die Zukunft zeigen. Der Release von CoD ist in jedem Fall wegweisend für die Zukunft von Xbox. Konsolen-Verkäufe schwächeln und so ist es der Game Pass, der Erfolge erzielen muss.

Anzeige

Die Spiele kommen in den Xbox Game Pass

Die Spiele kommen für Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Game Pass Standard:

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe für Cloud, Konsole und PC (ab 16. Oktober verfügbar)

Donut County für Cloud, Konsole und PC (ab 17. Oktober verfügar)

Ashen für Cloud, Konsole und PC (ab 29. Oktober verfügbar)

Diese Spiele kommen für Game Pass Ultimate und PC Game Pass:

MechWarrior 5: Clans für Cloud, Konsole und PC (ab 17. Oktober verfügbar)

Call of Duty: Black Ops 6 für Cloud, Konsole und PC (ab 25. Oktober verfügbar)

Dead Island 2 für PC (ab 31. Oktober verfügbar)

StarCraft: Remastered für PC (ab 5. November verfügbar)

StarCraft 2: Campaign Collection für PC (ab 5. November verfügbar)

Anzeige

Diese kommen nur für den Game Pass Ultimate:

Call of Duty: Modern Warfare 3 für Cloud (ab 25. Oktober verfügbar)

Call of Duty: Warzone für Cloud (ab 25. Oktober verfügbar)

Schaut euch hier den Multiplayer-Trailer für CoD: Black Ops 6 an:

Call of Duty: Black Ops 6 – Multiplayer-Reveal-Trailer

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.