Andrang auf Steam: Langersehnter Shooter lässt euch schon vor Release zocken

Delta Force: Official PC Early Access Reveal Trailer

Ein vielversprechender Shooter mit bombastischer Grafik zählt auf Steam zu den meistgewünschten Spielen überhaupt. Während des Steam Next Fests könnt ihr jetzt schon gratis in Delta Force hineinspielen. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Delta Force: Grafik-Kracher lässt Shooter-Fans träumen

Der Shooter Delta Force von Entwickler Team Jade sorgt auf Steam bereits vor dem Release für jede Menge Wirbel. Das Spiel hat es auf Valves Plattform mittlerweile auf über 2,1 Millionen Wunschlisten geschafft und bietet zum Steam Next Fest nun eine Gratis-Demo für alle neugierigen Shooter-Fans an.

Auf der Steam-Seite des Shooters könnt ihr euch die Demo jetzt zum Playtest herunterladen – die Server erlauben dies vom 14. bis zum 22. Oktober 2024 (auf Steam ansehen).

Delta Force Team Jade

Delta Force strebt einen Release als kostenloser Taktik-Shooter an, der sowohl über Singleplayer- als auch Multiplayer-Modi verfügt. Euch stehen dabei zwei interessante Settings zur Auswahl: Ihr könnt entweder 1993 den militärischen Black-Hawk-Down-Einsatz nachspielen oder im Jahr 2035 die dunklen Machenschaften der Haavk-Corporation untersuchen.

Die Unreal Engine 5 sorgt bei der explosiven Shooter-Action für eine echte Next-Gen-Grafik. Damit auch das Gameplay glatt läuft, plant das Entwicklerteam nach dem Playtest zunächst eine Early-Access-Phase ein, bevor Delta Force einen vollständigen Release bekommt.

Der Shooter Delta Force zählt zu den meistgewünschten Spielen auf Steam. (© TIMI Studio Group)

Meistgewünscht auf Steam: Taktik-Shooter ganz vorne mit dabei

In der Liste der meistgewünschten Spiele pirscht sich Delta Force bereits jetzt weit nach vorne und landet in dem Ranking auf Platz 5.

Noch mehr wünschen sich nur Monster Hunter Wilds, Deadlock, Hollow Knight: Silksong und Stalker 2: Heart of Chornobyl – echte Schwergewichte also, in deren Gesellschaft Delta Force sich ziemlich wohlfühlen dürfte.

Steam hat für seine Nutzer seit Neuestem einen Hinweis auf seiner Plattform integriert, den ihr nicht übersehen solltet:

