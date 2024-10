Amazon wagt Neustart mit New World Aeternum – und die Steam-Zahlen gehen durch die Decke

New World: Aeternum - Launch Trailer

Amazons Online-RPG New World wagt den Sprung auf PS5 und Xbox Series X|S. Dabei landet es nicht nur dank Crossplay-Support offenbar einen Volltreffer, den unter anderem die Steam-Zahlen belegen. Im Trailer über diesem Artikel bekommt ihr einen ersten Eindruck.

Aeternum: Amazon schlägt neues Kapitel für New World auf

Nach dem PC-Erfolg im Jahr 2021 wagt sich New World nun auf die Konsolen. Die PS5- und Xbox-Versionen bieten das Komplettpaket: Hauptspiel, Erweiterungen und alle bisherigen Updates. PC-Spieler, die das Game bereits besitzen, erhalten das Upgrade kostenlos. Mit optimierter Controller-Steuerung will man auch Konsolen-Veteranen überzeugen.

Inhaltlich lockt Aeternum mit dem neuen 10-Spieler-Raid „Hive of the Gorgons“ und der riskanten PvP-Zone „Cursed Mists“. Bewährte Features wie Expeditionen, Crafting und saisonale Events bleiben erhalten. Sieben jederzeit anpassbare Charakter-Typen lassen abwechslungsreiches Gameplay erwarten.

Der Clou: Crossplay ermöglicht plattformübergreifendes Spielen von Beginn an. Ob das reibungslos klappt, muss sich in den nächsten Wochen noch zeigen.

Das Abenteuer in New World gehen weiter. (© Amazon Games)

New World: Spielerzahlen im Höhenflug

Der Launch von New World: Aeternum scheint ein voller Erfolg zu sein. Die Spielerzahlen schossen nach dem Release steil nach oben, mit einem beeindruckenden Peak von über 54.000 gleichzeitigen Steam-Spielern am 15. Oktober 2024. Zum Zeitpunkt dieses Artikels tummeln sich immerhin noch rund 20.000 Abenteurer in Aeternum (Quelle: SteamDB).

Zwar sind diese Zahlen weit entfernt vom historischen Spitzenwert von rund 910.000 Spielern, den New World bei seinem PC-Release 2021 erreichte, dennoch kann Amazon Games den Neustart als Erfolg verbuchen. Die wahre Herausforderung liegt nun darin, die Spieler langfristig zu binden und Aeternum mit spannenden Updates am Leben zu erhalten.

Mit dem Konsolensprung und Crossplay könnte New World: Aeternum frischen Wind in die MMO-Landschaft bringen. Die ersten Spielerzahlen stimmen optimistisch, doch ob das Konzept auf Dauer überzeugt, werden die kommenden Monate zeigen.

