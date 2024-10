Viel Platz zum kleinen Preis: Amazon verscherbelt Eastpak-Rucksack

Wer einen neuen Rucksack sucht, kann aktuell bei Amazon fündig werden: Der Onlinehändler verkauft einen geräumigen Rucksack der Kultmarke Eastpak mit richtig viel Rabatt.

Amazon verkauft Rucksack von Eastpak mit Rabatt

Eastpak ist mehr als eine Markte, Eastpak ist echter Kult. Die Rucksäcke des US-Herstellers sind für ihre Qualität und markante Ästhetik bekannt und zu einem Symbol für urbanen Lifestyle geworden. Normalerweise sind vor allem die größeren Eastpak-Rucksäcke richtig teuer, doch bei Amazon gibt es aktuell den Eastpak Provider für nur 45,90 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) – starke 55 Prozent unter dem UVP und auch aktueller Bestpreis. Ein richtig tolles Schnäppchen also.

Eastpak Provider Rucksack mit 33 Liter Fassungsvermögen, zwei Hauptfächern + Organzier vorne und gepolstertem Laptopfach. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2024 09:51 Uhr

Angeboten wird der Eastpak-Rucksack in der Farbe „Triple Denim“, also Blau. Erhältlich ist er in einer Größe mit Abmessungen von 44 x 31 x 25 cm.

Mit einem Fassungsvermögen von 33 Litern bietet der Rucksack eine Menge Platz für das Alltägliche. Für ein angenehmes Tragegefühl sorgen das gepolsterte Rückenteil, verstellbare Schulterriemen und ein geformter Gummigriff. Der Rucksack ist vollständig aus Nylon gefertigt, was ihm eine besonders strapazierfähige Oberfläche verleiht.



Der Eastpak verfügt über zwei Hauptfächer sowie einen separaten Organizer in einer Tasche an der Vorderseite, ideal für Stifte, Hefte oder eine Powerbank. Ein besonderes Highlight ist das gepolsterte Laptop-Fach, das Geräte mit bis zu 15 Zoll sicher aufnimmt. Der gepolsterte Boden bietet zusätzlichen Schutz für den Inhalt und unterstreicht die Robustheit dieses vielseitigen Rucksacks.

Für wen lohnt sich der Eastpak-Rucksack auf Amazon?

Der Eastpak lohnt sich für alle, die auf der Suche nach einem geräumigen und qualitativ hochwertigen Alltags-Rucksack sind. Eastpak ist für seine Qualität bekannt und bietet eine 30-Jahres-Garantie, die etwa offene Nähte abdeckt. Bei Amazon kommt der Eastpak-Rucksack richtig gut an und wird mit 4,6 von 5 Sternen bewertet. Gelobt werden unter anderem die Qualität und Robustheit.

„Toller Rucksack für den täglichen Gebrauch!“, schreibt etwa ein Käufer begeistert. Ein anderer hat den Rucksack für den Sohn gekauft und lobt insbesondere das große Platzangebot.



Für den Preis kann man hier also kaum was falsch machen.

