Immer besser im Original: 8 Gründe, warum ihr Netflix in der OV streamen solltet

Insbesondere bei Sitcoms und Komödien stoßen selbst die besten Übersetzer an ihre Grenzen. Bestimmte Witze, vor allem aber Wortspiele, lassen sich in vielen Fällen schlicht nicht übersetzen, weil sie in der Zielsprache keinen Sinn ergeben würden. Durch den Zwang, die Übersetzung zusätzlich noch zumindest grob an die Lippenbewegung im Bild anzupassen, wird dies weiter erschwert.

Ob es sich nun um Friends, Borat, South Park, Anchorman oder Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (Airplane!) dreht – Comedy funktioniert im Originalton einfach immer besser. Und grauenhafte deutsche Filmtitel sind übrigens nochmal ein ganz eigenes Problem.