PlayStation-Hit Astro Bot: Sony legt frischen Content nach – das ist der Zeitplan

Astro Bot - Speedrun and Special Bots Trailer

Astro Bot - Speedrun and Special Bots Trailer

Was als Einführung in den PS5-Controller begann, ist heute eines der beliebtesten PlayStation-Spiele. Fans wünschen mehr und Sony liefert: Neue actiongeladene Levels, Bestenlisten und exklusive Bots – alles kostenlos. Der obige Trailer zeigt euch, was euch erwartet.

Astro Bot: Ab heute gehts rund

Für alle, die nach mehr Astro Bot-Inhalten dürsten, hat Team Asobi großartige Neuigkeiten. Bereits ab heute startet die Veröffentlichung von fünf neuen Speedrun-Leveln, die dann wöchentlich erscheinen. Doch das ist nicht alles: In jedem Level warten zwei brandneue Special Bots darauf, von euch gerettet zu werden. Insgesamt gibt es 10 dieser speziellen Charaktere, darunter Eve aus Stellar Blade und ein Held aus den Helldivers. Wer die anderen sind, ist bisher ein Geheimnis (Quelle: PlayStation Blog).

Anzeige

Wir haben so viele großartige Bewertungen gelesen und so viele positive Kommentare erhalten, und es war einfach fantastisch. Wenn es jedoch ein Feedback gab, das laut und deutlich durchkam, dann war es, dass ihr mehr möchtet. Anstatt also schon die kleinen Roboterfüße hochzulegen, haben wir uns fleißig ins Zeug gelegt und einige neue Überraschungen für euch parat. Sony PlayStation

Den Anfang macht das Level „Building Speed“, in dem ihr mit Barkster der Bulldogge durch eine Himmelstadt rast. Hier sind schnelle Reflexe gefragt, denn hier gilt es, Kisten zu zerstören, Kräne auszuweichen und durch einen fliegenden Autowaschsalon zu düsen, um eure Crew zu retten. Und das Beste an diesem Update? Es kostet euch keinen Cent.



Jeden Donnerstag wird ein neues Level veröffentlicht:

Oct 17: Building Speed

Oct 24: Let it Slide

Oct 31: Spring-loaded Run

Nov 7: Helium Heights

Nov 14: Rising Heat

Anzeige

Astro Bot bekommt neue Inhalte spendiert. (© Sony PlayStation)

Bestenliste sorgt für eine weitere Herausforderung

Die neuen Levels werden eure Plattform-Skills ordentlich herausfordern. Wem das noch nicht genug Nervenkitzel ist, kann sich auf den Online-Bestenlisten beweisen und direkt gegen PSN-Freunde antreten.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.