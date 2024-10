Ist die PS5 Pro zu teuer? Euer Urteil ist knallhart – und sollte Sony zu denken geben

Jetzt hat Sony endlich verraten, was die PS5 Pro kosten soll. Stolze 799,99 Euro will Sony von euch haben. Wir wollten im Vorfeld von euch wissen, was euch die PS5 Pro wert wäre. Und wenn ihr zu euren Antworten steht, muss sich Sony echt Sorgen machen.

PS5 Pro: Die meisten GIGA-Leser wollen nicht mehr als 600 Euro zahlen

Die Ankündigung der PS5 Pro hat für ordentlich Kritik und Häme gesorgt – auch von uns hat Sony sein Fett weggekriegt. Doch viel wichtiger ist am Ende: Seid ihr bereit, die 800 Euro für die PS5 Pro zu zahlen? Oder liegt euer Ausgabe-Limit deutlich niedriger? Genau das wollten wir von euch in unserer offiziellen Umfrage wissen – und mittlerweile haben uns über 10.000 GIGA-Leser eine Antwort gegeben. Das Ergebnis: Nur ein Bruchteil ist bereit, den horrenden Preis für die PS5 Pro zu zahlen.

Genauer gesagt haben gerade einmal 2 Prozent der Leser in unserer Umfrage zu Protokoll gegeben, dass sie bereit wären, mehr als 800 Euro für die PS5 Pro auszugeben. Einen Kaufpreis von 600 bis 800 Euro würden immerhin 14 Prozent von euch akzeptieren. Der Großteil von euch, nämlich stolze 44 Prozent, würde maximal 500 bis 600 Euro für die PS5 Pro ausgeben. 28 Prozent ist selbst das zu teuer. Sie würden weniger als 500 Euro für die PS5 Pro ausgeben.



Gut zu wissen: 13 Prozent von euch sagen, dass sie sich die PS5 Pro gar nicht kaufen werden.

Was hat die PS5-Umfrage sonst noch ergeben?

Neben der Frage, wie viel euch die PS5 Pro wert ist, wollten wir auch wissen, wer von euch schon eine PS5 sein Eigen nennt. 55 Prozent erklären, dass sie im Besitz einer alten PS5 sind. Immerhin 7 Prozent sagen, dass sie eine PS5 Slim zu Hause stehen haben. 38 Prozent hingegen gaben zu Protokoll, dass sie aktuell keine PS5 haben.

Im Anschluss wollten wir noch wissen, ob ihr euch die PS5 Pro direkt zum Release kaufen werdet oder aber darauf wartet, dass sie etwas günstiger wird. 29 Prozent sagen, dass sie direkt zum Erscheinungstag zuschlagen werden. 41 Prozent hingegen wollen erstmal abwarten und schlagen dann wahrscheinlich bei einer Rabattaktion zu oder kaufen sich die PS5 Pro auf dem Gebrauchtmarkt.

Wer die Umfrage verpasst hat, kann hier übrigens auch noch seine Antworten eingeben:

Jetzt mal ehrlich: Wie viel Geld würdet ihr für die PS5 Pro ausgeben?

