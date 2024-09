Sony stellt die PS5 Pro offiziell vor und lüftet die letzten beiden Geheimnisse

Na endlich! Nach etlichen Monaten voller Leaks und Gerüchte hat Sony nun offiziell die PS5 Pro enthüllt und neben den technischen Daten auch den Preis der neuen Konsole verraten. Fakt ist: PlayStation-Fans müssen für die aufgebohrte PS5 tief in die Tasche greifen. Das entsprechende Vorstellungs-Video könnt ihr euch direkt oben im Artikel anschauen. Die eigentliche Präsentation startet bei 9 Minuten und 32 Sekunden.

PS5 Pro: Das hat die neue Sony-Konsole auf dem Kasten

Als leitender Systemarchitekt der PS5 hat es sich Mark Cerny nicht nehmen lassen, auch die neue PS5 Pro zu enthüllen. Das sind die drei großen Stellschrauben, an denen Sony bei der PS5 Pro gedreht hat:

Die GPU hat eine 45 Prozent höhere Render-Leistung (67 Prozent mehr Recheneinheiten und 24 Prozent schnellerer VRAM).

(67 Prozent mehr Recheneinheiten und 24 Prozent schnellerer VRAM). Die Raytracing-Performance verdoppelt sich , in manchen Fällen wird sie sogar verdreifacht.

, in manchen Fällen wird sie sogar verdreifacht. PSSR als hauseigene Upscaling-Lösung mit KI-Unterstützung sorgt für zusätzliche Details und eine höhere Bildrate.

Cerny zeigt in der Vorstellung, dass die neue Konsole dafür sorgt, dass Spiele im Grafik-Modus flüssiger laufen, während die Grafik im Performance-Modus noch besser aussieht. Der PS5 Pro Game Boost soll es zudem erlauben, auch die Performance von unterstützten PS4- und PS5-Spielen zu verbessern. Die PS5 Pro unterstützt zudem Wi-Fi 7 und Sony löst auch endlich sein 8K-Versprechen ein. Zudem wird der interne Speicher verdoppelt. Statt 1 TB gibt es jetzt 2 TB.

Gut zu wissen: Die PS5 Pro ist so hoch wie das erste PS5-Modell und so breit wie die PS5 Slim. Eine weitere Ähnlichkeit gilt fürs Zubehör. Der Standfuß, der es euch erlaubt, eure Konsole vertikal aufzustellen, ist nicht Teil des Lieferumfangs und kostet zusätzlich 30 Euro. Zudem wird die PS5 Pro ab Werk ohne Disc-Laufwerk ausgeliefert. Wahrscheinlich könnt ihr das optional für 119,99 Euro erwerben – so viel kostet zumindest das Disk-Laufwerk der PS5 Slim (Quelle: PlayStation Blog). Dass man das Laufwerk nachkaufen kann, ist bereits bestätigt. Nur der Preis steht noch nicht fest.

Wann erscheint die PS5 Pro? Und was kostet die neue Konsole?

Sony startet den Verkauf der PS5 Pro am 7. November 2024. Die Vorbestellungen werden ab dem 26. September 2024 entgegengenommen. Die neue Konsole ist also rechtzeitig vor Weihnachten in den Läden. Ob sie jedoch auch wie die normale PS5 in ihrer Anfangszeit über die Ladentheke geht, darf bezweifelt werden. Denn Sony verlangt stolze 799,99 Euro für die PS5 Pro.



Zur Erinnerung: Die PS4 Pro ging damals für 399,99 Euro an den Start – also die Hälfte.

Hier übrigens noch der deutlich kürzere Reveal-Trailer, der von Sony im Anschluss an die Präsentation hochgeladen wurde:

PlayStation 5 Pro: der offizielle Reveal-Trailer

Jetzt mal ehrlich: Wie viel Geld würdet ihr für die PS5 Pro ausgeben?

