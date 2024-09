Astro Bot: Alle Skins und Controller-Farben

Bis auf ein Outfit und eine Controller-Farbe erhaltet ihr alle Skins aus dem Gatcha-Automaten. Für den letzten Skin und die letzte Controller-Farbe müsst ihr die geheime Meisterherausforderung am Ende von Astro Bot abschließen. Natürlich steht euch zu Beginn des Spiels eine kleine Auswahl an Skins zur Verfügung.

Neue Kugeln schaltet ihr dann für den Automaten frei, wenn ihr neue Cameos, also bekannte Charaktere-Bots aus anderen Sony-Spielen, findet.

In diesem Gebäude befindet sich ein Gatcha-Automat, aus dem ihr für jeweils 100 Münzen 169 Kugeln ziehen könnt. Ihr benötigt also insgesamt 16.900 Münzen, um alle Kugeln aus dem Gatcha-Automaten zu bekommen.

In Astro Bot könnt ihr das Aussehen des Bots und seines Raumschiffs in Form des PlayStation-Controllers verändern. Wie ihr alle Skins und Controller-Farben freischalten werdet, erklären wir euch im Folgenden.

Dieses Gatcha-Labor benötigt ihr, um alle Skins und Controller-Farben in Astro Bot freizuschalten.

Insgesamt könnt ihr in Astro Bot 20 Skins für euren Bot freischalten.

Der Standard-Skin ist von Anfang an freigeschaltet.

Infizierter Pilzkopf aus The Last of Us

