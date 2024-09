Mega-Hype bei PlayStation: PS5 Pro kurz vor Ankündigung – hier müsst ihr einschalten

PlayStation hat einen offiziellen Stream angekündigt, der in wenigen Stunden beginnen soll. Schon jetzt warten über 2.000 Fans auf die PS5-Präsentation.

PS5 Pro endlich offiziell vorgestellt? Heute Abend geht es los

PlayStation hat einen offiziellen Stream mit dem verheißungsvollen Namen „PS5 Technical Presentation hosted by Mark Cerny“ auf YouTube gestartet. Der deutsche Beginn der Präsentation ist 17 Uhr.



Nach all den überkochenden Gerüchten der letzten Woche kann es in diesem Stream nur um eines gehen: Die Vorstellung der neuen PS5 Pro, die immerhin noch dieses Jahr erscheinen soll. Tatsächlich scheint der Stream vor einigen Stunden sogar den Namen „PS5 Pro“ getragen zu haben (Quelle: Reddit).

Hier seht ihr das geleakte Design der PS5 Pro – aber wird sie nun tatsächlich so aussehen? (© YouTube / Giuseppe Spinelli)

Endlich ein Ende all der PS5-Pro-Leaks und -Gerüchte

Falls ihr euch in letzter Zeit mit der kommenden Pro-Version der PlayStation 5 beschäftigt habt, dürftet ihr so einige Leaks gesehen haben. Darunter auch versteckte Anspielungen auf die neue Konsole seitens Sony selbst.



Mittlerweile geht man basierend auf den Leaks davon aus, dass die PS5 Pro wie oben in dem inoffiziellen Bild drei Streifen haben wird. Das zugehörige (ebenfalls nicht offizielle) Video zum Bild findet ihr auf YouTube.



Es wird weiterhin vermutet, dass mit der PS5 Pro auch ein neuer DualSense-Controller auf den Markt kommen soll. Ob das stimmt und wie leistungsfähig die PS5 Pro tatsächlich wird, sollten wir alle heute 17 Uhr im PlayStation-Stream auf YouTube erfahren.



Dem offiziellen PlayStation-Blog-Eintrag zum Stream zufolge, soll die gesamte Präsentation nur 9 Minuten dauert (Quelle: PlayStation). Die PS5 Pro wird wahrscheinlich im Weihnachtsgeschäft 2024 erscheinen – außer, sie wird heute Abend doch noch einmal verschoben.

