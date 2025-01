7 Grafik-Kracher für PS5, Xbox und Steam, auf die ihr euch freuen könnt

Mit Gears of War: E-Day bringt Xbox die populäre Sci-Fi-Shooter-Reihe zurück – und arbeitet an einem echten Augenschmaus für Grafik-Fans. Der actionreiche In-Engine-Trailer verspricht einen intensiven Shooter in absoluter Bombast-Optik, der euch die Invasion der Locust-Horde hautnah erleben lässt.

Paranormal Tales wirkt wie eine Mischung aus Blair Witch Project und P.T. – Horror-Fans können sich also auf ein intensives Spiel in Unreal-Engine-5-Grafik freuen, bei dem ihr euch aus der Body-Cam-Perspektive einer übernatürlichen Bedrohung in einem gruseligen Wald stellen müsst.

In Marvel 1943: Rise of Hydra werdet ihr mit Captain America und Black Panther zwei der beliebtesten Marvel-Helden durch ein Abenteuer im von Nazis besetzen Paris gegen Ende des Zweiten Weltkriegs steuern. Der Trailer lässt auf ein hochwertig produziertes Abenteuer mit einer wahrlich spektakulären Grafik hoffen.

Der gefeierte Entwickler Obisidian Entertainment kehrt voraussichtlich 2025 mit einem neuen Fantasy-RPG zurück – in Avowed erkundet ihr die geheimnisvolle und bildhübsche Welt Eora , in der ihr euch Seite an Seite mit hilfreichen Gefährten gegen dunkle Bedrohungen wehren müsst. Dabei könnt ihr sowohl auf herkömmliche Waffen wie Schwerter als auch auf mächtige Magie zurückgreifen.

