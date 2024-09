„Ist das die PS5-Pro-adidas-Edition?“ Fans reagieren auf geleaktes Konsolen-Design

Die Gerüchteküche rund um die PS5 Pro brodelt weiter. Sony hält sich mit Informationen bisher komplett zurück, ein Insider will aber bereits wissen, wie die kommende Konsole aussieht. Wie reagieren die Fans auf veröffentlichte 3D-Rendering?

PS5 Pro: Insider will wissen, wie die Konsole aussieht

Es gilt als offenes Geheimnis, dass Sony die PS5 Pro in den kommenden Wochen ankündigen wird, auch wenn bisher keine offiziellen Details vorliegen. Der Grafiker Snoreyn hat zusammen mit Technizoconcept eine 360-Grad-Vorschau erstellt, die ein mögliches Design der neuen Konsole zeigt.



Laut dem X-Nutzer NIB basiert dieses Video auf einer Skizze und Informationen, die der Insider Billbil-kun (DealLabs) besitzt, aber aus rechtlichen Gründen nicht weitergeben kann (Quelle: NIB@X).



Laut des Insiders soll die PS5 Pro ein ähnliches Design wie die PS5 Slim haben, aber etwas breiter sein. Das Modell in dem Video zeigt das vermutete Design der Konsole mit den üblichen zwei USB-C-Anschlüssen an der Front und einer weißen Seitenabdeckung und einem Disc-Laufwerk. Es ist nicht zu erkennen, ob die Konsole standardmäßig mit einem Disc-Laufwerk ausgestattet sein wird oder ob dieses optional nachgerüstet werden kann.



Markant sind die schwarzen Streifen an der Seite, die der Konsole einen sportlichen und gleichzeitig eleganten Look verpassen. Die Reaktionen dazu fallen aber gemischt aus.

Geleaktes PS5-Pro-Design: So reagieren die Fans

Die Reaktionen auf das angeblich geleakte Design sind gemischt. Einige zeigen sich begeistert, insbesondere vom sportlichen Aussehen, während andere enttäuscht sind, dass sich die Pro-Version optisch kaum von ihren Vorgängern abhebt. Interessanterweise wird das Design aber häufig mit der Marke adidas in Verbindung gebracht, aufgrund der auffälligen schwarzen Streifen:

Ist das die PS5-Pro-adidas-Version? MariusB13267325@X.

Ich finde es toll, dass adidas in den Konsolenmarkt einsteigt. FReeDuMBorDEATH@X.

Das geleakte Design ist keine Garantie dafür, dass die PS5 Pro letztlich so aussehen wird. Auch die endgültigen technischen Spezifikationen sind bislang unbekannt. Unser Redakteur Robert freut sich jedoch darüber, dass Sony offenbar eine wichtige Änderung bei der kommenden Konsole plant. Mit Abwesenheit glänzt außerdem der offizielle Preis der PS5 Pro, doch erste Schätzungen kursieren bereits.

So soll die PS5 Pro aussehen – aber gefällt euch das Design überhaupt?

