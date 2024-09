Sony zieht bei Concord nach 2 Wochen den Strecker – aber es gibt noch Hoffnung

Der 40 Eure teure Shooter für die PlayStation und den PC entpuppt sich als Flop und Sony zieht die Reißleine.

PlayStation, Steam, Epic – für Concord ist überall Schluss

Der Multiplayer-Shooter Concord macht kurz nach dem Release bereits wieder dicht. Sony erklärt in einem Blog-Beitrag:

Während viele Qualitäten des Spiels bei den Spielern gut ankamen, haben wir auch erkannt, dass andere Aspekte des Spiels und des Launches nicht so gelaufen sind, wie wir es uns vorgestellt hatten. Daher haben wir beschlossen, das Spiel ab dem 6. September 2024 offline zu nehmen.

Concord erschien am 23. August 2024 und wird somit genau zwei Wochen später wieder vom Netz genommen. Anders als viele Genre-Vertreter handelt sich um kein Free2Play-Spiel. Der Kaufpreis von Concord lag bei 40 Euro.

Spieler bekommen ihr Geld zurück

Wer das Spiel digital über den PlayStation Store, Steam oder den Epic Games Store gekauft hat, bekommt in den kommenden Tagen eine Nachricht, die den jeweiligen Rückgabe-Prozess einleitet.



Falls das Spiel in einer physischen Edition bei einem Händler gekauft wurde, müssen Spieler diesen für die Rückerstattung kontaktieren.

Warum floppte Concord?

Für die PlayStation und den Epic Games Store sind keine Spielerzahlen bekannt. Laut SteamDB erreicht Concord auf Valves Plattform jedoch keine 700 gleichzeitig aktiven Spieler. (Quelle SteamDB).

Auf Metacritic steht Concord bei einem durchwachsenen Schnitt von 62, der User-Score hingegen liegt bei niederschmetternden 1,8. (Quelle: Metacritic).



Das Spiel war bei Entwickler Firewalk Studios ganze acht Jahre in Arbeit. Doch Concord konnte mit einem Preis von 40 Euro und mittelmäßigen Wertungen auf einem Markt mit guten Free2Play-Alternativen einfach nicht Fuß fassen.

Vielleicht ist Free2Play die Lösung?

Sony kündigt an „Optionen zu prüfen, einschließlich solcher, die unsere Spieler besser erreichen“. Damit könnte durchaus eine Umstellung auf ein Free2Play-Modell gemeint sein.



Es gibt also durchaus Hoffnung, dass der Shooter einen Re-Release in einer kostenlosen Variante erhält. Vielleicht steht am Ende aber auch der Schluss, dass es sich nicht lohnt und Concord als einer der schnellsten Flops in die Videospielgeschichte eingeht.

