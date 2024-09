Nintendo Switch Online: Preise & Vorteile der unterschiedlichen Abos

Die Abos von Nintendo Switch Online unterscheiden sich im Preis und den enthaltenen Spieleklassikern sowie Zusatzinhalten. Welche Optionen es gibt, was diese kosten und was alles im Abo enthalten ist, erfahrt ihr hier.

Vergleich der Abos

Nintendo Switch Online | 12 Monate ab 19,99 € Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket | 12 Monate ab 39,99 € Online-Funktionen Online-Multiplayer Cloud-Saves Switch Online-App Exklusive Angebote Spieleklassiker NES SNES N64 GameBoy GameBoy Advance Sega Mega Drive Spiele-Erweiterungen Mario Kart 8 Deluxe Booster-Streckenpass Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise Splatoon 2: Octo Expansion Verfügbar bei 19,99 € 39,99 €

Alle Spieleklassiker, die in der „Nintendo Switch Online“-Mitgliedschaft enthalten sind, seht ihr hier in der Übersicht:

Nintendo Switch Online

Das Standard-Abo (19,99 Euro pro Jahr) bietet die Basisfunktionen für den Online-Multiplayer, Cloud-Speicherstände und Zugriff auf klassische NES-, SNES- und GameBoy-Spiele sowie weitere nützliche Features. Neben dem Jahresabo, ist die reguläre „Nintendo Switch Online“-Mitgliedschaft dazu die einzige, die ihr auch nur für 30 Tage (3,99 Euro) oder 90 Tage (7,99 Euro) abschließen könnt.

Das Erweiterungspaket

Das „Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket“ (39,99 Euro pro Jahr) verdoppelt die jährlichen Kosten, bietet euch dafür aber auch eine weit größere Auswahl an Spieleklassikern sowie den DLC von einigen Nintendo-Titeln. So könnt ihr mit dem Erweiterungspaket zusätzlich auf Titel von N64, GameBoy Advance sowie Sega Mega Drive zugreifen. Dazu sind hier die Erweiterungen für Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizon und Splatoon 2 enthalten.

Familienmitgliedschaft

Mit der Familienmitgliedschaft könnt ihr bis zu acht Nintendo-Accounts mit eurem Nintendo Switch Online verbinden, die dann alle die entsprechenden Vorteile der jeweiligen Mitgliedschaft haben. Je nachdem, ob ihr die Spiele-Erweiterungen und zusätzlichen Spieleklassiker haben möchtet, könnt ihr euch zwischen dem Standard-Abo als Familienmitgliedschaft für 34,99 Euro im Jahr (bei Amazon anschauen) oder dem Erweiterungspaket als Familienmitgliedschaft für 69,99 Euro im Jahr (bei Amazon anschauen) entscheiden.

