Es ist soweit: Steam erfüllt größten Wunsch vieler Harry-Potter-Fans

Lange haben Harry-Potter-Fans auf ein neues Quidditch-Spiel gewartet. Auch bei Hogwarts: Legacy ging der Wunsch nicht so wirklich in Erfüllung. Auf Steam hat das Warten jetzt ein Ende.

Harry Potter: Quidditch Champions – endlich ein pures Quidditch-Spiel!

11 Jahre haben Fans auf ein neues Quidditch-Spiel gewartet, wobei das 2003 erschienene Harry Potter: Quidditch-Weltmeisterschaft noch heute als beste Sportsimulation in der Zaubererwelt gilt. Da die noch für die PS2 herausgekommen ist, könnt ihr euch die Grafik vorstellen.



Harry Potter: Quidditch Champions ist der neue Anwärter auf den Quidditch-Thron: Nach dem Release am 3. September 2024 ist das Spiel direkt in die deutschen Steam-Charts gestürmt und befindet sich momentan auf dem 10. Platz (Quelle: Bestseller-Charts). Aber lohnt sich der Kauf?



Schaut in den Teaser-Trailer zu Harry Potter: Quidditch Champions.

Anzeige

Harry Potter: Quidditch Champions – Offizieller Trailer „Lasst die Spiele beginnen“

Wertungen auf Steam gut, aber nicht perfekt

Obwohl 74 Prozent der über 500 Steam-Reviewer Harry Potter: Quidditch Champions eine positive Wertung geben, gewinnt das Spiel beim Release nicht alle Matches (auf Steam ansehen).



Kritisiert wird besonders der Online-Multiplayer. Zwar ist er integriert, scheint aber nur mit Bots zu funktionieren. Weiterhin müsst ihr wohl immer wieder die Positionen während eines Matches wechseln – viele Spieler wollen aber auf einer Position bleiben. Die Singleplayer-Kampagne bietet schließlich nur vier Meisterschaften und ist damit für einige Spieler einfach zu kurz geraten.



Alles in allem scheinen die Spieler ganz besonders die Umsetzung an sich zu feiern – kleine Fehlerchen sowie Bugs stören aber noch und ein größeres Ausmaß an Inhalt wird gewünscht.



Insofern dürfte es sich durchaus lohnen, erst einmal mit dem Kauf abzuwarten und zu schauen, ob der Entwickler Verbesserungen vornimmt und womöglich sogar auf die Wünsche der Fans hört. Sollte das der Fall sein, könnte sich Harry Potter: Quidditch Champions zu einem richtig guten Spiel machen.



Die digitale Version von Harry Potter: Quidditch Champions ist am 3. September 2024 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series erschienen. Die physische Version gibt es erst ab dem 8. November. Und zu Weihnachten 2024 soll auch noch die Switch das Spiel bekommen.

Anzeige

Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Edition (PS5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2024 09:20 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.