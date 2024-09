Harry Potter: Quidditch Champions – Trophäenleitfaden für alle Erfolge und 100%

Als Quidditch-Ass werdet ihr reichliche Meisterschaften gewinnen und euren Trophäenschrank füllen. Aber die Harry Potter: Quidditch Champion Trophäen sollten euch dabei nicht entgehen. Alle Erfolge findet ihr in unserem Leitfaden.

Roadmap für die Platintrophäe und 100% in Harry Potter: Quidditch Champions

Ob Switch, PlayStation, Xbox oder PC: Trophäen sammelt ihr in Harry Potter: Quidditch Champions nicht nur für euer Team, sondern auch für euren Weg zur 100%. Es gibt 31 Erfolge (1.000 Gamerscore) und 32 Trophäen (1x Platin, 5x Gold, 12x Silber, 14x Bronze)



Keine der Trophäen ist verpassbar, ihr könnt also innerhalb eines Spielstandes alle Erfolge erreichen. Allerdings wird der Schwierigkeitsgrad eine Rolle spielen. Für den Erfolg „Quidditch ist leicht zu verstehen“ müsst ihr nämlich eine Meisterschaft auf einer bestimmten Schwierigkeitsstufe gewinnen.



Generell werdet ihr euch ausgiebig mit dem Spiel auseinandersetzt müssen, um am Ende die Platintrophäe euer Eigen zu nennen oder die 100 % zu erreichen. Aus der folgenden Liste könnt ihr alle Trophäen von Harry Potter: Quidditch Champions mit ihren Freischaltbedingungen entnehmen.

Hoch!

Schließe das Jäger-Training ab.

Trophäe : Bronze

: Bronze Gamerscore: 10

Held von Hogwarts

Gewinne den Hogwarts-Hauspokal zum ersten Mal.

Trophäe : Bronze

: Bronze Gamerscore: 10

In Hogwarts starten alle ganz von vorne

Gewinne dein erstes Spiel.

Trophäe : Bronze

: Bronze Gamerscore: 10

Ist nichts Besonderes. Unser Haus eben!

Schließe die Fuchsbau-Garten-Meisterschaft ab.

Trophäe : Bronze

: Bronze Gamerscore: 10

Ausgebildet von Roderick Plumpton

Fange einen Schnatz in weniger als 120 Sekunden.

Trophäe : Bronze

: Bronze Gamerscore: 10

Der jüngste Sucher seit 100 Jahren

Schließe das Sucher-Training ab.

Trophäe : Bronze

: Bronze Gamerscore: 10

Ein klasse Hüter!

Verhindere ein Tor mit deiner Spitzenabwehr.

Trophäe : Bronze

: Bronze Gamerscore: 10

Der Hüter wiederum, das bin ich …

Schließe das Hüter-Training ab.

Trophäe : Bronze

: Bronze Gamerscore: 10

Du wärst ein guter Treiber

Schließe das Treiber-Training ab.

Trophäe : Bronze

: Bronze Gamerscore: 10

Die Porskoff-Täuschung

Erziele eine Vorlage mit einem Schaufelpass, kurz bevor das Teammitglied trifft.

Trophäe : Bronze

: Bronze Gamerscore: 10

Ansehen zusammenbrauen

Schließe eine Beherrschungsherausforderung für jede Rolle ab.

Trophäe : Bronze

: Bronze Gamerscore: 10

Ruhm verkorken

Schließe eine Karriereherausforderung ab.

Trophäe : Bronze

: Bronze Gamerscore: 10

Pass auf, mit wem du dich anfreundest …

Gewinne 5 Quidditch-Spiele mit einer Gruppe.

Trophäe : Bronze

: Bronze Gamerscore: 15

Mum hat dir einen Pullover gestrickt!

Passe einen Charakter in deiner Aufstellung an.

Trophäe : Bronze

: Bronze Gamerscore: 10

Jäger mit extra Verantwortung

Fange einen Wurf auf deine Tore ab.

Trophäe : Silber

: Silber Gamerscore: 40

Ich will ein nettes, ordentliches Spiel

Spiele 5 PvP-Matches.

Trophäe : Silber

: Silber Gamerscore: 40

Weltmeisterschaft-Wunder

Gewinne die Weltmeisterschaft zum ersten Mal.

Trophäe : Silber

: Silber Gamerscore: 40

Trimagischer Titan

Gewinne den Trimagischen Quidditch-Pokal zum ersten Mal.

Trophäe : Silber

: Silber Gamerscore: 40

Unheil angerichtet

Betäube einen Spieler, der für einen Punktegewinn hervorgehoben ist.

Trophäe : Silber

: Silber Gamerscore: 40

Stets wachsam!

Fange einen Schnatz, ohne von einem Klatscher getroffen zu werden.

Trophäe : Silber

: Silber Gamerscore: 40

Aktionsverhinderer

Verhindere einen Torschuss eines Jägers, den du vor kurzem mit einem Debuff belegt hast.

Trophäe : Silber

: Silber Gamerscore: 40

Auf Holz Klopfen

Erziele eine Vorlage, indem du den gegnerischen Hüter kurz vor einem Tor betäubst.

Trophäe : Silber

: Silber Gamerscore: 40

Brillant, aber unheimlich

Schalte den gegnerischen Treiber aus, ohne von einem Klatscher getroffen zu werden.

Trophäe : Silber

: Silber Gamerscore: 40

„E“ für Erwartungen übertroffen

Erreiche in deiner Karriere Stufe 50.

Trophäe : Silber

: Silber Gamerscore: 40

Tutshill Tornado

Gewinne 25 Quidditch-Spiele.

Trophäe : Silber

: Silber Gamerscore: 40

Hartes Spiel, Quidditch. Brutal!

Gewinne ein Quidditch-Spiel, ohne dass das Gegnerteam Punkte erzielt.

Trophäe : Silber

: Silber Gamerscore: 40

Quidditch-Champion

Gewinne 100 Quidditch-Spiele.

Trophäe : Gold

: Gold Gamerscore: 75

Das ist kein Besen, das ist ein Nimbus 2000

Verbessere einen Besen auf die max. Stufe

Trophäe : Gold

: Gold Gamerscore: 75

Ich wollte diesen Zauber schon ewig benutzen

Erlange die vollen Fähigkeitenpunkte für eine Rolle.

Trophäe : Gold

: Gold Gamerscore: 75

Quidditch ist leicht zu verstehen

Gewinne eine Meisterschaft auf der Schwierigkeitsstufe „Champion“.

Trophäe : Gold

: Gold Gamerscore: 75

Versierter Rollenspieler

Gewinne in jeder Rolle eine Platinmedaille.

Trophäe : Gold

: Gold Gamerscore: 75

Du bist ein Zauberer, Harry!

Verdiene dir alle Trophäen.

Trophäe : Platin

: Platin Gamerscore: -

Auch langjährige Fans kennen nicht unbedingt alle Harry-Potter-Fakten. Gehört ihr dazu?

