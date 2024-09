Für PS5, Xbox Series und PC: Harry-Potter-Klassiker feiert großes Comeback

Warner Bros. Games kündigt die Neuauflage der beliebten LEGO-Harry-Potter-Collection an. Die komplette Hogwarts-Saga kommt in verbesserter Grafik auf die PS5, Xbox Series X|S und zu Steam. Der oben eingebettete Trailer erlaubt einen ersten Einblick in das Spiel.

Hogwarts in LEGO: Bald auch in 4K

Die LEGO-Harry-Potter-Collection erscheint am 8. Oktober 2025 für die aktuellen Konsolen und bei Steam für den PC. Das Remaster vereint die beliebten LEGO-Adaptionen aller acht Filme in einem Paket. Technische Verbesserungen umfassen 4K-Auflösung, 60 FPS und optimierte Schattendarstellung.



Die Sammlung umfasst sowohl LEGO Harry Potter Jahre 1-4 als auch Jahre 5-7. Somit erlebt ihr Harrys gesamte Schulzeit, von der Einschulung bis zum finalen Showdown gegen Voldemort – natürlich mit dem typischen LEGO-Humor gewürzt. Rätsel lösen, Zaubertränke brauen und Duelle bestreiten gehören zu euren Hauptaktivitäten.

Neben den Hauptspielen enthält die Collection zwei DLC-Packs mit zusätzlichen Charakteren und Zaubern. PS5-Nutzer profitieren zudem von haptischem Feedback.



Seid ihr Besitzer früherer digitaler LEGO-Harry-Potter-Spiele, könnt ihr vergünstigt upgraden. Das Angebot gilt für PS4-, Xbox One- und Steam-Versionen beim Kauf der neuen Collection. Genaue Preise stehen allerdings noch aus.



Die Neuauflage ist sicher eine Freude für Fans und eine gute Gelegenheit für Neulinge, die Spiele nachzuholen. Dennoch stellt sich die Frage: Wann gibt es mal wieder komplett neue Harry-Potter-Spiele? Das Universum bietet noch so viel ungenutztes Potenzial.

Erlebt Harrys gesamte Schulzeit mit der kommenden Collection. (© Warner Bros. Games)

Quidditch Champions: Magischer Besenflug für alle Plattformen

Tatsächlich kommt da noch etwas auf die Fans zu: Seit Jahren wünschen sich Spielerinnen und Spieler ein echtes Quidditch-Game. Wer sich das gewünscht hat, kann sich schon mal auf Harry Potter: Quidditch Champions freuen. Das Spiel bringt den magischen Besenflug-Sport auf eure Bildschirme. Schlüpft in die Rollen von Jägern, Treibern, Hütern oder Suchern und erlebt das Spiel aus verschiedenen Perspektiven.



Harry Potter: Quidditch Champions erscheint am 3. September 2025 digital für PlayStation, Xbox und PC, mit einer physischen Version am 8. November 2025. Eine Nintendo-Switch-Version soll zur Weihnachtszeit folgen. Kostenpunkt: 29,99 Euro.

