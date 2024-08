Für 19,99 Euro bei Amazon: Wer Harry Potter mag, wird diese Lampe lieben

Nachts zum Kühlschrank schleichen, ohne die Mitbewohner zu wecken? Muggel-Probleme! Mit der Harry-Potter-Lampe „Hedwig“ wird der nächtliche Snack-Streifzug zum lautlosen Abenteuer. Bei Amazon gibt es die süße Leselampe jetzt mit 33 Prozent Rabatt für nur noch 19,99 Euro. Ein echtes Muss für jeden Potterhead.

Amazon verkauft Leselampe im Harry-Potter-Stil

Seit fast 30 Jahren gibt es Harry Potter schon – doch von Altersmüdigkeit kann keine Rede sein. Die Abenteuer des kleinen Zauberlehrlings werden noch immer millionenfach gelesen und geschaut.



Echten Harry-Potter-Fans macht Amazon jetzt ein richtig tolles Angebot: Für 19,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) verkauft der Onlinehändler die Leselampe „Hedwig.“ Und der Name ist hier natürlich Programm, denn die Leselampe ist bis ins Detail der beliebten Schneeeule aus den Potter-Filmen nachempfunden.

Anzeige

Leselampe "Hedwig" im Harry-Potter-Stil Detailgetreue Nachbildung der Schneeeule "Hedwig" aus den Harry-Potter-Filmen, batteriebetrieben. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2024 13:48 Uhr

Die Hedwig-Leuchte bringt einen Hauch Hogwarts-Magie ins Kinderzimmer oder auch den Wohnbereich. Inspiriert ist die stimmungsvolle Leuchte von Harry Potters treuer Schneeeule. Die detailgetreue Nachbildung von Hedwig sitzt auf einer stabilen Basis und verbreitet ein sanftes, stimmungsvolles Licht im Raum – perfekt zum Schmökern in den Abenteuern des Zauberlehrlings.



Für Harry-Potter-Fans und Sammler ist die Eule ein Must-Have in der Sammlung. Als dekoratives Element passt sie hervorragend zu anderen Hogwarts-Accessoires oder neben die sieben Bücher rund um den Zauberlehrling. Die Leuchte eignet sich besonders als Nachtlicht oder zur stimmungsvollen Raumgestaltung bei Themenpartys.



Der Betrieb erfolgt mit zwei AAA-Batterien, was eine flexible Platzierung ohne Kabelsalat ermöglicht. Im Lieferumfang sind die Batterien aber nicht enthalten.



Als offiziell lizenziertes Merchandise erfüllt die Hedwig-Leuchte hohe Qualitätsstandards und ist bei Amazon-Kunden mit 4,5 von 5 Sternen zudem exzellent bewertet.

Anzeige

Für wen lohnt sich die Harry-Potter-Leuchte bei Amazon?

Die Hedwig-Leuchte ist das perfekte Geschenk für Fans der Buchreihe und Filme. Sie bereichert jede Fankollektion und bringt garantiert ein Lächeln auf die Gesichter von Zauberern, Hexen und sogar Muggeln. Für alle, die ihr Zuhause mit einem Stück Magie aufpeppen möchten, ist die leuchtende Eule ein Pflichtkauf.

