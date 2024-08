Gen V Staffel 2: Was sich bei der Fortsetzung ändern wird

Die Arbeiten an „Gen V“ Staffel 2 sind mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Wann wir mit der Fortsetzung der Spin-off-Serie zu „The Boys“ rechnen und was geschehen ist, erfahrt ihr hier.

Wann soll „Gen V“ Staffel 2 erscheinen?

Ein offizielles Datum zum Start der zweiten Staffel von „Gen V“ gibt es aktuell noch nicht. Aktuell gilt aber weiterhin eine Premiere Mitte 2025 auf Amazon Prime Video als wahrscheinlich. Eigentlich sollte die Produktion bereits spätestens Anfang April 2024 beginnen, wurde jedoch aufgrund des unerwarteten Todes des Hauptdarstellers Chance Perdomo († 29.3.24) verschoben. Die Dreharbeiten starteten schließlich am 16. Juli, wie der Beitrag des offiziellen „Gen V“-Accounts auf X (ehemals Twitter) andeutet:

Was wird sich bei Staffel 2 verändern?

Chance Perdomo spielte die zentrale Rolle des Andre Anderson in der Serie – dem Jungen, der das Metall beherrschte. Nachdem Tod des Schauspielers durch einen Motorradunfall wird seine Rolle nicht neu besetzt. Das Team hinter „Gen V“ entschied sich, die Spin-off-Serie zu „The Boys“ fortzusetzen und die Drehbücher komplett zu überarbeitet. So wird Andre in Staffel 2 respektvoll aus der Handlung entfernt. Natürlich führt dies zu einer Verzögerung der Dreharbeiten und einem erheblichen Mehraufwand. Executive Producer, Eric Kripke, erklärte in einem Interview die Entscheidung (Quelle: Entertainment Weekly).

„Es war, vorsichtig ausgedrückt, eine Herausforderung. Wir standen eine Woche vor dem Beginn der Dreharbeiten, als Chance auf tragische Weise ums Leben kam. Also mussten wir fast alles überdenken, und das alles in nur wenigen Wochen. Aber was ich den Leuten sage, wenn sie meinen 'Wow, das ist wirklich verrückt oder schwierig', dass es im Vergleich zu dem verblasst, was seine Freunde und Angehörigen gerade durchmachen. Das ist das Mindeste, was wir tun können.“ Entertainment Weekly

