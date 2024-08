Soy Luna Stream: Hier gibt es alle Folgen online

Soy Luna ist auch Jahre nach dem Finale noch eine beliebte Serie. Habt ihr die Abenteuer von Luna Valenta bislang verpasst oder wollt alle 220 Episoden noch einmal erleben, könnt ihr Soy Luna im Stream ansehen.

Die argentinische Telenovela Soy Luna (Übersetzung: „Ich bin Luna“) begeisterte seit ihrem Start Mitte 2016 bis zum Finale 2018 viele Zuschauer. Erzählt wird in jeder 45 Minuten langen Folge die Geschichte der 16-jährigen Luna, die mitten in der Pubertät aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen wird. Ihre Eltern erhalten ein Jobangebot in Argentinien, weshalb die ganze Familie von Mexiko nach Buenos Aires zieht. Was Luna dort en détail erlebt, könnt ihr euch im Stream angucken. Der Trailer zur beliebten „Telenovela“:

soy luna folge 80 vorschau

Soy Luna Stream: Alle Episoden

Wenn ihr Soy Luna im Stream sehen wollt, habt ihr verschiedene Möglichkeiten:

Alle Folgen sind in der Abo-Flatrate beim Streaming-Dienst Disney+ enthalten (hier ansehen).

Wenn ihr kein Abo buchen wollt, könnt ihr auch alle Folgen kaufen. Die Staffeln gibt es zum Beispiel bei Amazon Prime im Video-Angebot (bei Amazon ansehen).

Schaut ihr lieber über Googles Streaming-Dienst, kauft ihr die Staffeln über YouTube (hier ansehen).

Wer sich bei Apple am wohlsten fühlt, kann auf die Serie bei Apples Streaming-Dienst zugreifen (bei Apple ansehen).

Bei Amazon Video und den anderen Streaming-Diensten könnt ihr alle Folgen gucken – unabhängig von der Ausstrahlung. Bei Disney+ sind alle Episoden im Abonnement enthalten. Bei den Kauf-Optionen könnt ihr entweder jede Folge einzeln für 2,99 Euro kaufen, wenn ihr nur nach bestimmten Folgen sucht, oder aber jeweils eine Staffel für insgesamt 12,99 Euro. Amazon hat im Gegensatz zum Disney Channel, der die Serie in eine Staffel à 80 Episoden unterteilt, aus je zehn Episoden eine Staffel gemacht.

Soy Luna im Stream Stream: Das erwartet euch

Luna ist ein 16-jähriges Mädchen, das in Cancún (Mexiko) zusammen mit ihren Eltern lebt. Als diese plötzlich ein sehr lukratives Jobangebot in Buenos Aires (Argentinien) bekommen, ändert sich Lunas Leben von einem Augenblick auf den nächsten. Sie wird nicht nur aus ihrem vertrauten Umkreis gerissen, sie geht auch noch auf eine private Elite-Schule, mit der sie sich nicht identifizieren kann. Die Clique von Ámbar, Jazmin und Delfina macht ihr zusätzlich das Leben schwer. Doch in Nina findet sie eine Freundin und auch das Rollschuhfahren bei Jam&Roller macht ihr Spaß, ebenso wie die Open Music Nights.

Luna, gespielt von Karol Sevilla, ist eine liebenswerte und talentierte Figur, die sich durch ihre positive Einstellung und Zielstrebigkeit auszeichnet. In Buenos Aires trifft sie auf eine Vielzahl neuer Charaktere, darunter den charmanten Matteo, gespielt von Ruggero Pasquarelli. Ihre gemeinsamen Abenteuer auf und abseits der Rollschuhbahn bilden das Herzstück der Serie.

Anzeige

„Soy Luna“ hebt sich durch seine beeindruckenden Rollschuh-Szenen, eingängigen Songs und die sorgfältig ausgearbeiteten Charakterentwicklungen hervor. Die Serie behandelt Themen wie Freundschaft, erste Liebe und das Erwachsenwerden, was sie für ein breites Publikum ansprechend macht. Die farbenfrohe Inszenierung und die mitreißende Musik tragen ebenfalls zur Beliebtheit der Serie bei.

