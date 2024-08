Netflix-Albtraum: Neue Serien vor Release im Internet gelandet

Chaos bei Netflix: Große Serien, darunter auch die zweite Staffel von Arcane, sind Monate vor dem offiziellen Release im Internet aufgetaucht.

Diese Netflix-Serien sind vorab im Netz gelandet

Bei Netflix brennt vermutlich gerade die Luft, denn durch ein gigantisches Leak sind diverse Folgen von kommenden Serien vorab im Netz gelandet.



Betroffen sind unter anderem folgende Serien:

Arcane Season 2

Das Remake von Ranma 1/2

Der neue Anime Dandadan

Terminator Zero

Mononoke the Movie: Phantom in the Rain

Re: Zero Season 3

Anzeige

Auf X (ehemals Twitter) wird bereits vom größten Anime-Leak aller Zeiten gesprochen. Kein Wunder, immerhin haben Serien wie Dandadan das Potenzial der nächste große Anime zu werden.



Am meisten dürfte Netflix aber die unfreiwillige Vorabveröffentlichung von Arcane schmerzen. Die erste Staffel war ein Mega-Erfolg für den Streaming-Anbieter und die Fortsetzung gehört zu den meisterwarteten Serien des Jahres.

Anzeige

In diesem Video haben wir euch die ganze Situation zusammengefasst:

Leak-Gewitter bei Activision und Netflix Abonniere uns

auf YouTube

Netflix im Kreuzfeuer: Fans und Publisher sind sauer

Die geleakten Folgen sind zwar von schlechter Qualität, aber trotzdem sind viele Serien- und Anime-Fans stinksauer auf Netflix. Immerhin werden sich viele User die Leaks trotzdem anschauen, was für eine giftige Stimmung in den jeweiligen Communitys sorgt. Die Angst vor Spoilern spielt dabei ebenfalls eine Rolle – gerade in Bezug auf die Fortsetzung von Arcane.



Es bleibt auch abzuwarten, ob Netflix jetzt mit rechtlichen Konsequenzen rechnen muss. Schließlich versaut dieser Leak vielen japanischen Publishern ihren ursprünglich geplanten Release im Herbst.



Es ist übrigens unklar, wie es zu dem Leak kam. Erste Vermutungen gehen davon aus, dass die Daten auf der diesjährigen Japan Expo ihren Weg in die falschen Hände gefunden haben. Darauf deutet zumindest ein Wasserzeichen, dass die betroffenen Folgen wohl aufweisen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.