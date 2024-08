Netflix reißt sich Pokémon unter den Nagel: So eine Serie gab es noch nie

Netflix scheint mal wieder gemeinsame Sache mit der Pokémon Company zu machen. Laut aktuellen Gerüchten arbeiten die beiden Unternehmen zusammen an einer Live-Action-Serie im Pokémon-Universum. Doch Details sind bislang noch Mangelware.

Gerücht: Netflix arbeitet an Live-Action-Pokémon-Serie

Netflix und die Pokémon Company holen zum zweiten Streich aus. Nachdem bereits 2023 mit Pokémon Concierge eine exklusive Netflix-Serie online ging, scheinen beide Unternehmen zusammen an der nächsten Show zu sitzen – zumindest berichtet das Insider-Gaming und beruft sich dabei auf Insider-Informationen von X-Nutzer @DanielRPK.



Dieser erklärt, dass es sich bei der neuen Show um eine Live-Action-Serie handeln soll – in der also echte Schauspieler vorkommen, wie etwa bei der Netflix-Version von One Piece oder bei Meisterdetektiv Pikachu.



Eine derartige Serie hat es im Pokémon-Universum noch nie gegeben. Zwar erschien im Oktober 2023 ebenfalls eine Serie namens PokéTsume in Japan, in der die erste Generation der Pokémon-Spiele eine zentrale Rolle spielt, diese war jedoch in der echten Welt und nicht in der Pokémon-Welt angesiedelt.

Informationen zur Pokémon-Netflix-Serie noch Mangelware

Viele Details zur Live-Action-Serie im Pokémon-Universum auf Netflix gibt es noch nicht. Es wird jedoch berichtet, dass weder Ash Ketchum, noch ein neuer Charakter die Rolle des Protagonisten übernehmen soll.



Stattdessen soll „Rot“ – der Trainer aus der ersten Generation der Pokémon-Spiele – der Anker für die Geschichte sein. Ob sich die Story der Serie an der Handlung der Roten, Blauen oder Gelben Edition orientiert oder die Autoren doch etwas vollkommen Neues ausprobieren, bleibt abzuwarten.

Wann die neue Pokémon-Netflix-Serie starten soll, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Sollte es neue Informationen geben, halten wir euch auf dem Laufenden.



Einige Szenen und Stellen aus der Pokémon-Serie und den -Spielen mussten zensiert oder geschnitten werden:

