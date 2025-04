One Piece chancenlos: Neuer Netflix-Anime von Attack-on-Titan-Machern erobert Streaming-Charts

Die Macher von Attack on Titan haben auf Netflix einen neuen Anime veröffentlicht: Moonrise. In den Streaming-Charts lässt der Anime nicht nur große Serien hinter sich, sondern auch Dauerbrenner wie One Piece.

Jetzt auf Netflix: Sci-Fi-Anime Moonrise

Moonrise heißt der neue Anime von Wit Studio, der seit dem 10. April exklusiv auf Netflix läuft und aktuell kurz davor steht, in den deutschen Streaming-Charts von JustWatch sogar The Last of Us Staffel 2 von der Spitzenposition zu verdrängen.

„Moonrise“ im Stream Streaming-Start: 10.04.2025

Genre: Abenteuer, Action, Animation & Zeichentrick, Fantasy, Science Fiction

FSK: Ab 16 Jahren

1 Staffel

Der 18-teilige Anime basiert auf keiner Manga-Vorlage und verbindet ein Sci-Fi-Szenario mit klassischen Fantasy-Elementen. Damit erinnert das Werk an Attack on Titan, den populärsten Anime des beliebten Animationsstudios.

In den Streaming-Charts ist Moonrise aktuell sogar gefragter als Dauerbrenner One Piece – ebenfalls auf Netflix abrufbar. Der große Vorteil: Als Netflix-Anime stehen bereits jetzt alle Folgen zur Verfügung. Ein wöchentliches Warten ist also nicht notwendig und ihr könnt den Titel bei Gefallen in einem Rutsch schauen.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Moonrise ansehen:

Moonrise | Official Teaser #1 | Netflix

Trotz der guten Chartplatzierung erhält Moonrise auf Plattformen wie MyAnimeList (vergleichbar mit IMDb) keine herausragenden Kritiken. So beläuft sich das User-Rating derzeit auf 6,89 von 10 möglichen Punkten. Kein schlechter Wert, aber auch kein Überflieger.

Diese Animes dürfte ihr aktuell nicht verpassen

Falls euch Moonrise nicht zusagt, hat die brandneue Anime Spring Season aber noch viele weitere Titel im Programm. Darunter zum Beispiel To Be Hero X. Der chinesische Anime macht mit seinen beeindruckenden Animationen sogar Hype-Anime Solo Leveling Konkurrenz. In dieselbe Kerbe schlägt auch Super Cube, der vor Kurzem auf X (ehemals Twitter) viral ging.

Übrigens: Mit Ausnahme von Super Cube, könnt ihr die genannten Animes über den Streamingdienst Crunchyroll verfolgen.

