Konkurrenz für Solo Leveling: Neuer Anime auf Crunchyroll begeistert mich schon nach der ersten Folge

Mit To Be Hero X ist ein neuer Anime auf Crunchyroll erschienen, der ordentlich Hype generiert. Dabei sorgen vor allem die beeindruckenden Animationen für viel Staunen unter den Fans. Ich verrate euch, warum der Anime gleich in mehrerer Hinsicht etwas Besonderes ist.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links

To Be Hero X: Neuer Anime auf Crunchyroll

Die Anime Spring Season 2025 hat begonnen und liefert mit To Be Hero X direkt ein echtes Highlight ab. Die chinesische Produktion ist am 6. April auf dem Streamingdienst Crunchyroll gestartet und hat mich bereits nach der ersten Folge komplett umgehauen. So viel Spaß hatte ich zuletzt nur mit Solo Leveling.

Das liegt nicht nur an der Superhelden-Thematik, für die ich als großer Marvel-Fan ohnehin empfänglich bin, sondern auch an der grandiosen Optik. Tu Bian Yingxiong X, wie der Anime im Original heißt, sieht nämlich aus wie der beliebte Netflix-Hit Arcane und lässt in den fulminanten Action-Szenen ordentlich die Grafik-Muskeln spielen. Dabei wechselt der Titel sogar mehrfach den Stil, wodurch ein echtes Feuerwerk an Animationskunst entsteht.

Besonders cool: To Be Hero X hat zum Start eine deutsche Synchronisation spendiert bekommen. Ihr braucht also keine Untertitel zu lesen.

Überzeugt euch mit dem offiziellen Trailer am besten selbst vom Anime:

TO BE HERO X | OFFICIAL TRAILER

Mit einem User-Score von 8,5 von 10 möglichen Punkten ist To Be Hero X derzeit auch der bestbewertete Anime der Frühlingssaison auf MyAnimeList (vergleichbar mit IMDb).

Fairerweise muss man allerdings sagen, dass bisher nur zwei Folgen erschienen sind und der Anime auf insgesamt 24 Folgen ausgelegt ist. Es kann also noch sehr viel passieren, denn auch wenn die Geschichte um Superhelden, Marketing-Agenturen und dunkle Verschwörungen viel Potenzial hat, so muss sich der noch recht junge Titel nach wie vor beweisen.

Chinas Produktionen brechen irre Rekorde

Gleichzeitig kristallisiert sich immer aber auch immer mehr heraus, dass China sich zum Primus auf dem Animationsmarkt entwickelt und damit Disney im Westen und Japan im Osten zunehmend Konkurrenz macht.

So läuft mit Super Cube derzeit noch ein weiterer Anime, der ebenfalls aufgrund seiner beachtlichen Animationsqualität viral ging. Und im Kino führt derzeit kein Weg am Mega-Erfolg von Ne Zha 2 vorbei, der kürzlich die Marke von zwei Milliarden US-Dollar pulverisiert

Im Frühling sind noch mehr tolle Animes auf Crunchyroll gestartet:

