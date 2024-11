Netflix-Kracher: Arcane geht doch weiter, aber anders als Serienfans denken

Netflix-Hit Arcane ist offiziell zu Ende, aber einer der Schöpfer der Serie hat nun verraten, dass gleich drei neue Shows im League-of-Legends-Universum folgen werden. Es gibt sogar erste Details zu den Settings.

Arcane: Keine dritte Staffel, dafür 3 neue Serien

Am 23. November lief das Finale von Arcane auf Netflix. Die Serie, die auf dem beliebten Videospiel League of Legends basiert, hat sich seit ihrem Release im Jahr 2021 zu einem echten Mega-Hit entwickelt.

Kein Wunder also, dass die Fans sich eine dritte Staffel wünschen. Das wird aller Voraussicht nach aber ein Wunschtraum bleiben. Die Geschichte von Arcane war von Anfang an auf zwei Staffeln ausgelegt, wie die Macher kürzlich in einem Interview bestätigten:

Als wir nach dem Pilotfilm anfingen, die Geschichte zu entwickeln, da dachten wir: Okay, es werden zwei Staffeln sein, (...) Es war nie geplant, dass es fünf Staffeln dauern sollte. (Quelle: TechRadar

Trotzdem können sich Serienfans auf neue Abenteuer freuen, denn wie Arcane-Schöpfer Christian Linke jetzt verriet, arbeitet das Team bereits an drei neuen Shows, die im gleichen Universum spielen werden. Anstatt in Piltover, werden die neuen Geschichten in Demacia, Ionia und Noxus stattfinden (Quelle: Dexerto).

Auf X (ehemals Twitter) wird diese Ankündigung bereits frenetisch gefeiert und die Fans diskutieren in den Kommentaren bereits wild darüber, welche Champions aus League of Legends diesmal vertreten sein werden, jetzt, wo die Geschichte um Jinx und Vi vorerst zu Ende erzählt ist.

Die Betonung liegt auf „vorerst“, denn auch hier gibt es viele Spekulationen, was die beiden Figuren angeht. Der nächste Abschnitt wird also Spoiler beinhalten.

Fans spekulieren über das Ende von Arcane

Arcane endet damit, dass Jinx das Finale nicht überlebt. Allerdings gibt es dezente Hinweise darauf, dass der blauhaarige Wirbelwind dem Tod doch noch entkommen ist. So vermuten viele Fans, dass Jinx ihre eigene Bombe genutzt hat, um sich durch einen Lüftungsschacht zu katapultieren. Aus diesem Grund sieht sich Caitlyn auch zum Schluss die Blaupausen der Anlage an, die genau diese Lüftungsschächte zeigen.

In der Explosion selbst ist außerdem ganz kurz auch ein pinkes Leuchten zu sehen, was auf den Einsatz ihrer Beschleunigungsfähigkeit hindeutet. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass Jinx noch lebt und sich nun auf dem Luftschiff befindet, das in der letzten Einstellung zu sehen ist.

