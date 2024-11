Sky zieht durch: Geniale Thriller-Serie erhält eine zweite Staffel

Mit The Day of the Jackal läuft seit Kurzem eine echte Hit-Serie beim Streaming-Anbieter WOW. Oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer zur Thriller-Serie mit Eddie Redmayne ansehen.

Update vom 22. November 2024:



Es ist offiziell: Die Thriller-Serie The Day of the Jackal erhält eine zweite Staffel (Quelle: DiscussingFilm auf X).

Originalartikel vom 12. November 2024:

The Day of the Jackal: Thriller-Serie erobert Streaming-Charts

Netflix verliert gerade immer mehr Boden. Verantwortlich dafür ist unter anderem die neue Thriller-Serie The Day of the Jackal, die seit dem 07. November bei WOW im Streaming-Abo läuft. Laut JustWatch gehört die Neuauflage zu den derzeit beliebtesten Serien in Deutschland und lässt damit sogar große Namen wie Achtsam Morden (Netflix) oder The Penguin (WOW) hinter sich (Quelle: JustWatch). Noch gefragter ist aktuell nur The Old Man (Disney+).

Die Serie handelt von einem Auftragskiller, gespielt von Eddie Redmayne, der sich der Schakal nennt und hochrangige Politiker für zwielichtige Kunden ausschaltet. Dafür wird er vom britischen Geheimdienst gejagt. Falls euch der Name bekannt vorkommt, der gleichnamige Roman („Der Schakal“) wurde schon mehrfach verfilmt. So zum Beispiel 1973 oder auch 1997, mit Bruce Willis und Richard Gere in den Hauptrollen.

Eddie Redmayne spielt den Schakal, einen gefährlichen Auftragskiller. (© Peacock)

Presse und Publikum lieben The Day of the Jackal

Bei der Presse kommt The Day of the Jackal herausragend gut an: 90 Prozent aller Reviews sind positiv. Und auch das Publikum fühlt sich gut unterhalten und vergibt einen Zufriedenheitswert von 77 Prozent (Quelle: Rotten Tomatoes).

Die Filmkritikerin Rebecca Nicholson vergleicht The Day of the Jackal sogar mit einer der besten Serien des Jahres:

Es ist „Slow Horses“ ohne den cleveren Sinn für Humor oder die Vorliebe für das Absurde, während Redmaynes Mega-Scharfschütze eine Art Bond auf Abwegen ist. Aber auch wenn die Serie ihr anfängliches Potenzial nicht ganz ausschöpft, ist sie doch ein höchst unterhaltsamer Thriller. (Quelle: The Guardian

Die ersten fünf Folgen könnt ihr ab sofort auf WOW ansehen. Neue Folgen erscheinen dann immer Donnerstag. Wer The Day of the Jackal also in einem Rutsch schauen will, der sollte sich noch ein paar Wochen gedulden, bis alle 10 Folgen online sind.

