„Alice in Borderland“ Staffel 3: Wird es die Joker-Season?

Es gibt Neuigkeiten für Fans der japanischen Thriller-Serie: „Alice in Borderland“ Staffel 3 bekommt endlich einen Starttermin. Netflix hat dabei lange auf sich warten lassen. Alle Infos und mögliche Entwicklungen der neuen Season verraten wir euch hier.

„Alice in Borderland“ Staffel 3: Start im Stream

Im Dezember 2024 sind es zwei Jahre seitdem die letzte Staffel von „Alice in Borderland“ auf Netflix erschien. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten für Fans der japanischen Thriller- und Sci-Fi-Serie: „Alice in Borderland“ Staffel 3 erscheint 2025. Das verkündete der Streaminganbieter während seines „What's on Netflix“ Showcase-Event in Los Angeles. Ein genaues Startdatum wurde dabei jedoch nicht genannt. (Quelle: Netflix)



Bereits 2023 wurden Poster zur dritten Season in Japan gesichtet. Am 28. September 2023 rückte Netflix dann mit der Sprache heraus und verkündete, dass die Thriller-Serie für eine dritte Staffel erneuert wurde.

Was den Start der neuen Folgen im Stream angeht, kann nur darüber spekuliert werden. Dem bisherigen Rhythmus nach hätte Staffel drei von „Alice in Borderland“ im Dezember 2024 erscheinen sollen. Da die neue Season jedoch erst 2025 erscheint, kann es sich um einen Release im Dezember 2025 handeln. Da die Pause zwischen den Staffeln dieses Mal ein Jahr länger ausfällt, ist auch ein früherer Release möglich. Doch wie könnte die Handlung der neuen Staffel aussehen?

Die Joker-Staffel: So könnte „Alice in Borderland“ weitergehen

Spoiler-Warnung: Wir sprechen über das Ende der zweiten Staffel und die mögliche Handlung der dritten.

Das Finale der zweiten Staffel klärt zwei zentrale Punkte:

Alle Spieler sind Überlebende eines Meteoriteneinschlags und liegen in einem Krankenhaus im Koma. Borderland ist eine Welt zwischen Leben und Tod.

Arisu und die anderen überlebenden Spieler haben am Ende des letzten Spiels die Option erhalten aus dem Borderland zu entkommen und somit aus ihrem Koma zu erwachen – eine Chance die sie ergreifen. Ohne eine Erinnerung an das Erlebte wachen die Spieler in dem Krankenhaus auf. Doch noch vor dem Ende der Episode, erscheint die Joker-Karte auf einem Gartentisch im Außenbereich.



Der Charakter vom Joker hat in der Manga-Vorlage bereits seinen Auftritt gehabt und dient als eine Version eines Fährenmanns, der die Charaktere aus dem Borderland in die echte Welt transportiert. Doch in der Serie fungiert die Karte – oder der Charakter – bisher anders. Arisu konnte ohne die Hilfe des Jokers zurück in die reale Welt gelangen.



Muss Arisu in den neuen Folgen ein weiteres Spiel überstehen? Wird dieses das Joker-Spiel sein? In dem Manga gibt es keine Spiele dieser Karte – demnach würde sich die Serie hier reichlich kreative Freiheit nehmen. Dass die Karte jedoch eine große Rolle in der kommenden Season spielen wird, scheint gewiss.

Eine weitere Möglichkeit für „Alice in Borderland“ Staffel 3 ist es die Geschichte des Mangas „Alice in Borderland: Retry“ aufzugreifen. In den zwei Bändern landet Arisu Jahre nach den Ereignissen der Hauptgeschichte erneut im Borderland. Stand November 2024 ist jedoch noch offen, inwiefern sich die dritte Staffel von „Alice in Borderland“ entwickeln wird. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA. Bis dahin könnt ihr euch in den Manga einlesen:

