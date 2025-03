Alle Infos zu The Last of Us 3: Kommt ein weiterer Teil?

Ein offenes Ende und eine Serie werfen immer wieder Fragen über die Zukunft von The Last of Us 3 auf. Seitens Naughty Dog gibt es seit Jahren gemischte Informationen zu der Zukunft des Franchise. Wir haben alle Infos, Leaks und News zu TLoU 3 für euch gesammelt.

Druckmann sorgt für Ungewissheit

Nach dem Erfolg des Vorgängers The Last of Us 2 wurde lange auf eine Fortsetzung gewartet. Die Geschichte über Rache und Verlust kam bei einigen gut an – bei anderen weniger. Dennoch hat das Ende einige Fragen offen gelassen und reichlich Potenzial für einen dritten Teil ermöglicht.



Erst Anfang 2025 hatte sich Neil Druckmann, der Kopf hinter dem Franchise, zuletzt zu einem dritten Spiel geäußert. Im Februar sprach Druckmann über die konzeptionellen Schwierigkeiten für The Last of Us 3 – allerdings erwähnte er hierbei, dass sich dies mittlerweile geändert haben soll und es ein weiteres Kapitel in der Geschichte zu erzählen gibt. Im März 2025 ruderte Druckmann jedoch wieder zurück. In einem Interview mit Variety streut er Zweifel an einem weiteren Teil von TLoU:

I guess the only thing I would say is don’t bet on there being more of Last of Us. This could be it.

In diesem spricht er davon, dass Fans der Reihe nicht auf einen weiteren Teil wetten sollten – denn dies könnte das Ende gewesen sein.

Ein dritter Teil nach dem Serienende?

Andere Stimmen behaupten, dass Druckmanns Aussage auch eine präventive Maßnahme sein könnte, um Leaks entgegenzuwirken. Denn wenn niemand einen neuen Teil von The Last of Us erwartet, ist die Nachfrage nach Leaks zu dem Spiel geringer.



Zusätzlich ist es eine weitere Möglichkeit, dass Naughty Dog das Ende der HBO-Adaption von TLoU abwarten will. Die zweite Staffel feiert im April 2025 ihren Start und greift nur einen Teil von The Last of Us 2 auf. In der darauf folgenden dritten Staffel wird dann die Geschichte des zweiten Spiels beendet. Es wäre also durchaus möglich, dass Naughty Dog sich dafür entschieden hat, sich jegliche Ankündigungen für The Last of Us 3 für das Serienende aufzusparen.



Die dritte Staffel der Serienadaption wird vermutlich 2027 auf euren Bildschirmen erscheinen. Bis dahin wird Naughty Dog zudem mit Intergalactic: The Heretic Prophet beschäftigt sein.

Alle Infos zu TLOU 3 im Zeitstrahl

Bei dem ganzen Hin und Her von Naughty Dog und Neil Druckmann ist es leicht, den Überblick zu verlieren. Daher haben wir die Entwicklung aller Aussagen und Gerüchte über The Last of Us 3 seit dem Release des zweiten Teils für euch aufgelistet:

19. Juni 2020 : The Last of Us 2 erscheint.

: The Last of Us 2 erscheint. April 2021: Druckmann spricht in einem Podcast darüber, dass die Handlung für TLoU 3 bereits steht, das Spiel sich aber noch nicht in der Entwicklung befindet.

März 2022: Oliver Ollé (auch bekannt als „Oops Leaks“), eine bekannte Quelle für Leaks, spricht auf X (ehemals Twitter) über den Stand von TLoU 3. Ein grobes Skript soll bereits bestehen – allerdings sei das Studio momentan mit einem anderen Projekt beschäftigt (vermutlich Intergalactic: The Heretic Prophet).

Januar 2023 : In einem Interview mit Buzzfeed spricht Druckmann über TLoU 3. Sollte es eine gute Geschichte geben, wird ein dritter Teil erscheinen – andernfalls sei das Ende von The Last of Us 2 ausreichend als Finale des Franchise.

: In einem Interview mit Buzzfeed spricht Druckmann über TLoU 3. Sollte es eine gute Geschichte geben, wird ein dritter Teil erscheinen – andernfalls sei das Ende von The Last of Us 2 ausreichend als Finale des Franchise. Januar 2023 : Kurz vor der Premiere der HBO-Serienadaption von The Last of Us, verrät Druckmann gegenüber The Hollywood Reporter, dass es noch mehr Geschichten in dem Universum zu erzählen gibt.

: Kurz vor der Premiere der HBO-Serienadaption von The Last of Us, verrät Druckmann gegenüber The Hollywood Reporter, dass es noch mehr Geschichten in dem Universum zu erzählen gibt. 15. Januar 2023 : Die HBO-Serie von The Last of Us geht an den Start.

: Die HBO-Serie von The Last of Us geht an den Start. Februar 2023: Gegenüber IGN unterstreicht Druckmann erneut, dass The Last of Us 3 nur entstehen wird, wenn es eine gute Geschichte gibt.

Dezember 2023 : Jeffrey Pierce, der Synchronsprecher von Tommy, erzählte Dexerto, dass er noch nichts über die Produktion eines dritten Spiels gehört habe.

: Jeffrey Pierce, der Synchronsprecher von Tommy, erzählte Dexerto, dass er noch nichts über die Produktion eines dritten Spiels gehört habe. Februar 2024: Konzeptionelle Schwierigkeiten der Handlung von TLOU 3 wurden beseitigt. Druckmann spricht von einem neuen Kapitel, das erzählt werden kann.

März 2025 : In einem Interview mit Variety, spricht Druckmann davon, dass Fans nicht alles auf ein Erscheinen von TLoU 3 verwetten sollten.

: In einem Interview mit Variety, spricht Druckmann davon, dass Fans nicht alles auf ein Erscheinen von TLoU 3 verwetten sollten. 13. April 2025: „The Last of Us“ Staffel 2 startet. Eine dritte Staffel soll folgen.

The Last of Us 3 mit Ellie, Abby oder doch Tommy?

Natürlich steht auch die Frage im Raum, wer der Protagonist eines möglichen dritten Teils sein könnte. Das Ende von TLoU 2 hinterlässt mehrere Richtungen, in welche Naughty Dog sich drehen könnte. Einerseits sehen wir Ellie, die von ihrem Rachefeldzug in Santa Barbara zurück nach Jackson gereist ist, um ein leeres Haus vorzufinden. Dina und JJ sind ausgezogen – vermutlich zurück hinter die Mauern von Jackson. Immerhin wäre die junge Mutter nach Ellies Abreise außerhalb des Schutzes der Siedlung auf sich alleine gestellt gewesen. Ellies Geschichte fortzusetzen wäre zwar eine Möglichkeit, allerdings hat doch gerade das Ende ihrer Reise gezeigt, dass der Pfad, auf dem sie sich befunden hat, ein end- und sinnloser ist.



Joels Bruder Tommy wäre eine zweite Alternative für die Rolle des Protagonisten. Tommy war derjenige, der Ellie dazu überredet hat, erneut auf die Suche nach Abby zu gehen – ohne ihn, da er nicht in der Verfassung dafür ist. Es ist eher unwahrscheinlich, dass Tommy in TLOU 3 als Protagonist zurückkehrt. Allerdings hat Druckmann in der Vergangenheit über ein Prequel gesprochen, welches aus der Perspektive von Tommy gespielt werden würde.

Abby und Lev wären die dritte Option. Das Duo greift – wie auch schon Joel und Ellie – das Thema einer gefundenen Familie auf. Abby und Joel sind sich im Kern nämlich nicht sehr unterschiedlich. Dualität und Parallelen sind schlussendlich ein großes Thema in The Last of Us 2. Nach dem finalen Kampf zwischen Ellie und Abby sehen wir, wie die ehemalige WLF-Soldatin mit Lev auf einem Boot verschwindet und vermutlich nach Catalina Island fährt.



Dafür spricht der Ladebildschirm in TLoU 2 der das Boot, mit welchem Lev und Abby weggefahren sind, an einem Strand mit einem runden Gebäude im Hintergrund zeigt. Hier soll sich, laut dem The Last of Us Wiki, die jetzige Basis der Fireflies befinden – Abby und Lev haben also ihr Ziel erreicht. Der Wiederaufbau der Fireflies und neue Geschichten in Kalifornien wären also durchaus möglich.

Naughty Dog könnte jedoch eine völlig neue Richtung einschlagen und Charaktere einführen, die kaum oder gar keine Verbindung zu den bisherigen Spielen haben – vorausgesetzt, The Last of Us 3 wird jemals das Licht der Welt erblicken.

Bis TLoU 3 erscheint – sollte es erscheinen – wird vermutlich einige Zeit vergehen. Zum Glück könnt ihr euch bis dahin die Zeit mit der Serie vertreiben und euer Wissen testen:

Serien-Quiz: Wie gut kennst du „The Last of Us“?

