Die beste „The Last of Us“-Folge – obwohl Pedro Pascals Charakter diesen Fehler macht

Die postapokalyptische Welt von „The Last of Us“ hält für Zuschauer Spannung, Action und Emotionen bereit. In der Mitte der ersten Staffel kommt ein Highlight auf euch zu.

Das macht die Serie und das Spiel aus

„The Last of Us“ ist ein ursprünglich für die PlayStation entwickeltes Videospiel, das 2013 auf den Markt kam. 2020 wurde eine Fortsetzung veröffentlicht. Die Serie folgt in der 2023 erschienenen ersten Staffel der Handlung des Spiels und bricht nur wenig mit seiner Vorlage.

In der Welt von „The Last of Us“ wurde die Menschheit von Parasiten-Pilzen heimgesucht und dezimiert. Befallene Menschen werden zu gefährlichen Zombies, die ansteckend und lebensgefährlich sind. Auch in der postapokalyptischen Welt gibt es militärische Organisationen, ebenso wie Rebellen und Untergrundorganisationen.

Der Überlebenskünstler Joel trifft auf das Mädchen Ellie – sein Auftrag lautet, sie durch gefährliches Gebiet zu begleiten. Aber bei Ellie handelt es sich nicht um ein normales Mädchen. Bald erkennt Joel, warum gerade sie so besonders ist. Gemeinsam stellen sie sich den Gefahren der Dystopie um sie herum.

The Last of Us: Das erwartet uns in Staffel 2

„The Last of Us“: Diese Folge ist besonders gut

+++Achtung! Es folgen Spoiler zu „The Last of Us“+++

In der fünften Folge der ersten Staffel versuchen Joel und Ellie aus Kansas City herauszukommen. Sie schließen sich mit Henry und Sam zusammen, zwei Brüdern, die ebenfalls aus der Stadt fliehen wollen, um den Rebellen zu entkommen.

Doch hinter den Stadtgrenzen kommt es zum Aufeinandertreffen der vier mit Kathleen und ihren Rebellen. Nur mit sehr viel Glück gelingt Joel, Ellie, Henry und Sam die Flucht.

Das schlimmste scheint vorüber zu sein – bis Sam preisgibt, dass er gebissen wurde. Ellie versucht vergebens, ihn zu retten. Es kommt zu einer Eskalation, die beide Brüder nicht überleben. Somit reisen Ellie und Joel alleine weiter.

Diese Folge punktete bei Fans mit seiner Treue zur Videospiel-Vorlage und rührte den ein oder anderen Zuschauer zu Tränen. Kein Wunder, dass die Episode eine sehr gute Bewertung von 9,4 von 10 Sternen bei IMDb erreichen konnte.

Diesen Fehler macht Joel

Aufmerksamen Zuschauern mit etwas Allgemeinwissen wird vermutlich ein Fehler in der Serie aufgefallen sein: Beim Versuch zu fliehen und weiterzukommen, saugt Joel Sprit aus einem verlassenen Auto. Mit Hilfe dieses Treibstoffes können er und Ellie ihr eigenes Transportmittel befüllen und ein Stück weiterkommen.

Aber: Der Ausbruch der Pilz-Parasiten und der Untergang der bisher bekannten Welt liegt mittlerweile 20 Jahre zurück. Der Treibstoff in dem alten Auto wäre in diesen Jahren unbrauchbar geworden. Joel könnte damit realistisch gesehen also kein Auto mehr zum Fahren bringen.

