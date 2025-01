Alles kostenlos: Netflix-Konkurrent schenkt euch ein ganzes Wochenende

Streaming kostet immer mehr Geld, doch ein Anbieter und Konkurrent von Netflix überrascht zum neuen Jahr mit einem tollen Geschenk. Für ein ganzes Wochenende verzichtet Apple TV+ aufs Einkommen und gibt den Zugang für alle interessierten Nutzerinnen und Nutzer kostenlos frei. Doch an welchem Wochenende sollte man sich jetzt nun lieber nichts anderes vornehmen?

Abseits von Netflix: Apple TV+ an einem Wochenende kostenlos

In den letzten Tagen heizte der iPhone-Hersteller die Stimmung in den sozialen Netzwerken an und versprach im Zusammenhang mit Apple TV+ ein einzigartiges Ereignis. Jetzt ist klar: Apple verschenkt den Zugang für seinen Streaming-Dienst für ein ganzes Wochenende (Quelle: Apple TV via X, ehemals Twitter).

Bereits am kommenden Wochenende ist es so weit. Sämtliche Serien und Filme können dann am 4. und 5. Januar 2025 vollkommen kostenlos gesehen werden, ein aktives Abo von Apple TV+ ist hierfür nicht erforderlich. Zwar macht Apple derzeit nur in den englischsprachigen Medien auf die Aktion aufmerksam, doch dürfte das Geschenk wohl auch hierzulande gelten.

Noch ist aber nicht klar, ob sich Apple beim kostenfreien Zeitfenster an die örtlichen Zeitzonen hält oder aber ob die in Kalifornien gültige Zeitzone den Ausschlag gibt. Es könnte also sein, dass ihr hierzulande erst mit ein paar Stunden Zeitversatz gratis auf Apple TV+ am kommenden Samstag zugreifen könnt.

Regulär kostet Apple TV+ übrigens knapp 10 Euro im Monat. Ein durch Werbung verbilligtes Abo-Modell wie bei Netflix, Disney+ und Co. existiert nicht. Immerhin können jetzt für 48 Stunden alle Inhalte kostenlos und in bester Qualität gestreamt werden.

Tipps für Filme und Serien

Für Gelegenheitsseher empfehlen sich die exklusiven Filmproduktionen. Zuletzt beispielsweise die Komödie „To the Moon“ (bei Apple TV+ ansehen) oder auch der coole Thriller „Wolfs“ (bei Apple TV+ ansehen) von Spiderman-Regisseur Jon Watts, in dem man seit langer Zeit George Clooney und Brad Pitt wieder gemeinsam vor der Kamera sieht. Serien-Fans müssen natürlich Ausdauer beweisen und sich ranhalten. Dennoch schafft man in den 48 Stunden beispielsweise die erste Staffel und die bisherigen Folgen der zweiten Staffel von „Silo“ – einer herausragenden Science-Fiction-Produktion (bei Apple TV+ ansehen).

Apples Absicht ist bei alldem klar erkennbar: Anlocken, begeistern und den einen oder anderen Kunden zu einem Abo überreden. Angesichts der hochqualitativen Auswahl vielleicht kein ganz unbegründetes Unterfangen.

Kam erst im Herbst 2024 exklusiv zu Apple TV+:

Wolfs - Trailer Deutsch

