Wer gerade Bedarf an einem 4K-Fernseher zum stark reduzierten Preis hat, sollte bei Otto vorbeischauen, denn dort ist ein hochwertiges Modell von Samsung zum absoluten Schnäppchenpreis zu haben. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Otto verkauft 4K-Fernseher von Samsung zum Schnäppchenpreis

Den Samsung QLED-TV aus der Q60-Serie mit 50 Zoll Bilddiagonale,UHD-4K-Auflösung, Tizen als Betriebssystem sowie leistungsstarkem Quantum-Lite-4K-Prozessor bekommt ihr derzeit bei Otto zum Schnäppchenpreis von nur 529 Euro statt 999 Euro UVP (Angebot bei Otto ansehen). Um auf den vergünstigten Preis zu kommen, aktiviert ihr den 10-Prozent-Rabattcode auf der Produktseite bei Otto.

Samsung QLED-TV, 50 Zoll Statt 699 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.01.2025 12:18 Uhr

Was kann der 4K-Fernseher von Samsung?

Als Smart-TV bringt das Samsung-Gerät bereits die üblichen Apps, Mediatheken und Streaming-Dienste mit, so dass ihr direkt mit dem Streamen beispielsweise von Serien oder Musik beginnen könnt. Zum Empfangen von TV-Inhalten steht euch DVB-T2 HD zur Verfügung, mittels WLAN und DLNA könnt ihr Inhalte außerdem flexibel auf andere Geräte weiterleiten.

Weiterhin bietet euch der Fernseher eine ganze Reihe von Anschlüssen (einmal CI+, einmal LAN, einmal digitaler Audioausgang (optisch), zweimal Antennen-Eingang, zweimal USB und dreimal HDMI).Ihr könnt das Gerät, außer per Fernbedienung, auch per App ansteuern. Bezüglich des Sounds bietet euch der Fernseher die Features Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) sowie Q-Symphony und sorgt so gemeinsam mit einer Leistung von 20 Watt für eine ausgereifte Soundqualität.

Für wen lohnt sich der Smart-TV von Samsung?

Bei dem günstigen Preis sollte sicher jeder einen Kauf in Betracht ziehen, der Bedarf an einem hochwertigen 4K-TV mit smarten Funktionen, umfangreichen Schnittstellen und guter Soundqualität hat. Der Fernseher ist dabei als Allround-Gerät zu bezeichnen, der sich gut sowohl für klassisches Fernsehen, Streaming von Filmen und Serien sowie auch von Musik eignet.

