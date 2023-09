Was ist bei Amazon Prime dabei? Das sind alle Vorteile

© GIGA 4 / 16

Schon gewusst? Jeden Monat gibt es neue kostenlose PC-Games für Amazon-Prime-Kunden. Dabei handelt es sich nicht um kleine Browsergames, sondern vollwertige Spiele. In der Vergangenheit gab es zum Beispiel Monkey Island, The Evil Within 2 oder Dishonorrd 2 gratis. Hierfür verbindet man seinen Amazon-Account mit der Videoplattform Twitch. Twitch Prime bietet darüber hinaus kostenlose Charaktere, Packs für FIFA Ultimate Team, Fahrzeuge und mehr für GTA Online, werbefreie Streams, aber eben auch manch Indie-Spiel gratis.