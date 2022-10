Besonders Prime-Kunden dürfen sich schon seit geraumer Zeit über kurze Lieferzeiten beim Online-Handelsgiganten Amazon freuen. Unter bestimmten Bedingungen kann man sogar die „Same Day“-Lieferung bei Amazon auswählen. Dann bekommt man den Einkauf noch am gleichen Tag geliefert.

Die Lieferotpion ist auf bestimmte Gebiete und Produkte beschränkt. Wie gewohnt ist auch der sehr schnelle Premium-Versand für Prime-Kunden gratis. Wer sich davon überzeugen lassen will, ob der Versand am gleichen Tag funktioniert, kann Amazon-Prime 30 Tage lang kostenlos testen.

Amazon-Same-Day: heute bestellen, heute erhalten

Um Artikel noch am Tag der Bestellung geliefert zu bekommen, muss ein Mindestbestellwert von 20 € erreicht werden. Wer kein Prime-Kunde ist, bezahlt für die schnelle Zustellung 10 € zusätzlich. Der Service ist nur in großen Städten Deutschlands verfügbar. Diese Regionen gehören dazu:

Aachen

Augsburg

Berlin

Bonn

Braunschweig

Bremen

Köln

Dresden

Düsseldorf

Frankfurt

Hamburg

Hannover

Heidelberg

Mannheim

München

Münster

Nürnberg

Leipzig

Stuttgart

Große Teile des Ruhrgebiets

Eine Bestellung mit einer Lieferung am gleichen Tag muss vormittags durchgeführt werden. Danach wird der Einkauf noch am selben Tag zwischen 18 Uhr und 21 Uhr geliefert.

Die Option steht bei über einer Millionen Produkten zur Auswahl, die über Amazon direkt ausgeliefert werden. Darunter finden sich überwiegend Waren aus den Bereichen Elektronik, Spielzeug, Bücher, Games, Küchengeräte und mehr. Der Evening-Express muss dabei auf der Bestellübersichtsseite anwählbar sein. Ob die Option zur Auswahl steht, erkennt ihr an der Erwähnung in den Lieferoptionen. Die Ware muss morgens bestellt werden und wird dann zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr am gleichen Tag ausgeliefert. Auch für Bestellungen an Samstagen ist die Lieferung am gleichen Tag möglich, nicht jedoch an Sonn- und Feiertag.

Amazon: Same-Day-Delivery – Lieferung am gleichen Tag in Deutschland

„Same-Day“ bei Amazon im Überblick:

Schneller Versandservice für eilige Bestellungen.

Zustellung am gleichen Tag.

Optional bei ausgewählten Artikeln verfügbar.

Bestellung muss morgens erfolgen.

Ist die Same-Day-Option angegeben, wird der Artikel noch am gleichen Tag zwischen 18 Uhr 21 Uhr ausgeliefert.

Die Lieferung am gleichen Tag wird auch für Bestellungen am Samstagmorgen angeboten.

Aktuell ist Same-Day auf ein Gebiet in bestimmten Postleitzahlbereiche beschränkt.

Lieferung auch an Packstationen

Für Prime-Mitglieder gratis ab einem Bestellwert von 20 €.

Tipp: An anderer Stelle zeigen wir euch, wie man auch ohne Prime-Abo Versandkosten sparen kann.

