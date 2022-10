Ein Produkt an Amazon zurückzuschicken ist jetzt noch einfacher. Ab sofort erhalten Amazon-Kunden die Option, ihre Ware unverpackt bei DHL abzugeben. Ein Karton ist nicht mehr nötig, stattdessen reicht ein auf dem Handy vorgezeigter QR-Code.

DHL Facts

Originalartikel:

DHL: Amazon-Rücksendung ohne Karton

Betreiber von DHL-Filialen haben Berichten zufolge neue Anweisungen zum Umgang mit Amazon-Retouren ab dem 1. Oktober 2022 erhalten. Demnach dürfen Kunden, die Artikel an Amazon zurückschicken möchten, auf einen Karton verzichten. Stattdessen wird die Ware, so wie sie ist, bei DHL vorbeigebracht und vom Personal in eine Papiertasche gesteckt. Anschließend wird noch ein Label aufgedruckt.

Für Kunden ergibt sich so der Vorteil, dass sie das Paket von Amazon nicht mehr zwangsläufig behalten oder einen eigenen Karton vorhalten müssen, wenn sie Artikel zurückschicken wollen. Den Angaben zufolge reicht es aus, neben der Ware einen QR-Code von Amazon auf dem Smartphone im DHL-Shop vorzuzeigen (Quelle: Paket da!).

In den Filialen von DHL soll die unverpackte Ware bis zu sieben Kalendertage lang gesammelt werden, bevor sie an Amazon zurückgeht. Am Ende dürften alle Papiertaschen zusammen in einem großen Paket versendet werden. Ob sich das auf die Zeit bis zur Erstattung des Kaufpreises auswirkt, bleibt abzuwarten. Diese könnte, wie gehabt, erst dann veranlasst werden, wenn die Artikel bei Amazon angekommen sind.

Amazon-Retoure ohne Paket: Mehrarbeit für DHL

Für Angestellte in DHL-Shops wird die Maßnahme wohl zu Mehrarbeit führen, die auch Kunden in Form von möglicherweise etwas längeren Wartezeiten zu spüren bekommen. Es ist noch unklar, ob die Filialbetreiber für die Annahme unverpackter Retouren besser vergütet werden. Auch steht noch nicht fest, ob Artikel unabhängig von Größe und Gewicht angenommen werden müssen oder ob in manchen Fällen doch eine zusätzliche Umverpackung verlangt wird.