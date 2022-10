Wer gerade auf der Suche nach einem nicht zu großen, aber umfangreich ausgestatteten 4K-Fernseher ist, der sollte dieses Angebot bei Otto nicht verpassen. Dort bekommt ihr den Grundig GUB 7140 mit 55 Zoll zum absoluten Schnäppchenpreis von 351,63 Euro. Wir haben alle Details für euch.

Otto: Grundig-Fernseher mit Fire TV stark reduziert

Bei Otto wird für kurze Zeit ein interessanter 4K-Fernseher verkauft, der durch integriertes Fire-TV richtig viele Möglichkeiten bietet. Ihr bekommt den Grundig 55 GUB 7140 in der „Fire TV Edition“ für nur 351,63 Euro (Angebot bei Otto ansehen). Das 55-Zoll-Gerät kostet bei anderen Händlern sonst über 498 Euro. Somit handelt es sich um eine ordentliche Ersparnis. Erfreulicherweise möchte Otto für diesen TV auch nur 2,95 Euro Versandkosten statt der sonst bei Fernsehern üblicherweise fälligen 34,95 Euro haben.

Grundig 55 GUB 7140 (55 Zoll) Statt 799 Euro UVP: 4K-Fernseher mit integriertem Fire TV, Alexa-Sprachsteuerung, Triple Tuner und Smart-TV-Funktionen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.10.2022 20:26 Uhr

Was bietet euch der Grundig-Fernseher?

Technisch ist der Grundig-Fernseher auf aktuellem Stand. Er bietet euch ein 55-Zoll-Display mit 4K-Auflösung, IPS und HDR-Funktion. Damit werden die Farben besonders echt wiedergegeben. Außerdem sind WLAN, drei HDMI-Anschlüsse und USB-Ports sowie ein Triple-Tuner mit an Bord. Die Lautsprecher leisten 40 Watt.

Das Gerät wird von einem Quad-Core-Prozessor angetrieben und kann ohne zusätzliche Hardware auf alle Fire-TV-Funktionen zugreifen, die man sonst nur mit einem zusätzlichen HDMI-Stick von Amazon erhält. Gleichzeitig sind auch Alexa-Sprachfunktionen integriert und können direkt über den Fernseher verwendet werden. So lassen sich Filme und Serien über Netflix, Amazon Prime, Disney+ und andere Anbieter streamen.

Ist OLED wirklich so viel besser?

Für wen lohnt sich der Kauf dieses Grundig-Fernsehers?

Der Kauf lohnt sich für alle, die den perfekten Streaming-TV ohne Einschränkungen zum Schnäppchenpreis suchen. Der Grundig-Fernseher ist mit 55 Zoll nicht zu groß und bietet eine 4K-Auflösung mit guter Farbdarstellung. Einzig eine erhöhte Bildwiederholfrequenz von mehr als 60 Hz und OLED sind nicht mit an Bord, was das Gerät aber auch gleich deutlich teurer machen würde. Wer diese Features also nicht benötigt, kann zum Preis von weit unter 400 Euro mit gutem Gewissen zuschlagen.

