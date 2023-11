Fernseher am Black Friday Weekend – fantastische TV-Deals in allen Preisklassen

Die Tage um den Black Friday sind eine Super-Gelegenheit, um ein neues TV-Gerät anzuschaffen. Umso mehr, als dass im kommenden Jahr mit der Fußball-EM auch ein wichtiges Fernseh-Ereignis ansteht, für das sich die Anschaffung lohnt. Wir durchforsten für euch die zahllosen Angebote der Händler für Fernseher aller Preis- und Größenklassen und listen euch nur lohnende Angebote auf, geordnet nach Größen und Preisen.

Kompakt und günstig: TV-Geräte bis 50 Zoll

Ob für Wohnungen mit wenig Platz oder als Zweitfernseher – diese Geräte sind sinnvoll einsetzbar für viele Zwecke und reißen dabei nicht zwingend ein großes Loch in den Geldbeutel.

Samsung GU43AU6979U LED-Fernseher (108 cm/43 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV, Crystal Prozessor 4K, HDR,

Samsung GU-43CU8589 (43 Zoll) Statt ca. 600 Euro. 43 Zoll LED-LCD-TV, 4K-Auflösung, Edge-LED, 60 Hz, HDR10, 3× HDMI 2.0, Tizen OS 7, Modelljahr 2023.

TV-Geräte mit 55 Zoll preiswert am Black Friday

55 Zoll ist immer noch die am weitesten verbreitete TV-Größe. Kein Wunder, bietet sie doch ein gutes Verhältnis zwischen Platzbedarf und Bildfläche – 55 Zoll sind groß genug und passen in fast jedes Wohnzimmer. Deswegen gibt es hier auch noch die größte Modell-Bandbreite. Unsere Empfehlung unter den genannten Modellen geht zum Philips 55OLED708/12 für 979 Euro bei Berlet, 999 Euro bei MediaMarkt (statt ca. 1.200 Euro): Der OLED-TV hat ein fantastisches LG-Panel, stimmungsvolles 3-Wege-Ambilight, einen edlen Rahmen in Chrom-Optik sowie das flexible Google-TV-OS. Der Fernseher aus dem Modelljahr 2023 lässt bei Film- und Gaming-Fans kaum einen Wunsch offen.

Xiaomi Q1E QLED-TV (55 Zoll) Statt ca. 550 Euro. Smart-TV mit QLED-LCD-Panel, Direct-LED, Dolby Vision, HDR10+, 55 Zoll, 4K-Auflösung, 60 Hz, 3× HDMI 2.0, Android TV 10 OS, Triple-Tuner, Modelljahr 2020.

Philips 55PUS8108/12 LED-TV (55 Zoll) Statt 899 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Ambilight, 60 Hz, Dolby Vision, HDR10+ und HLG.

LG OLED55CS6LA: 4K-OLED-TV, 55 Zoll OLED-TV mit 55 Zoll, 4K, Dolby Vision, HDR10, 120 Hz, 4× HDMI 2.1, VRR, Triple Tuner, Modelljahr 2022

Philips 55OLED708/12 (55 Zoll) Statt 1.799 Euro UVP: OLED-4K-Fernseher mit Ambilight, Smart-TV-Funktionen, 120 Hz Aktualisierungsrate und GoogleTV 12.

65-Zoll-TV-Geräte im Angebot

So langsam übertrumpfen 65-Zoller die 55er bei den Neuanschaffungen. Hier bekommt man ein wirklich üppiges Bild und eine große Modellauswahl.

Unsere Empfehlung ist der LG 65QNED816RE für 799 Euro bei MediaMarkt (statt ca. 1.200 Euro): Ein 65 Zoll QNED-TV mit Micro-LED-Technik, der dank 120 Hz, VRR, Dolby Vision und 2× HDMI 2.1 sogar Gamer zufriedenstellt.

Nachteile: Das eigentlich gute Bild ist recht Blickwinkel-abhängig und der Ton schlecht – Soundbar empfohlen. Achtung: Filialabholung ist möglich, ansonsten zahlt ihr bei MediaMarkt und Saturn noch +29,90 Euro Versand. Wer ein kompromissloses TV-Modell mit 65 Zoll sucht, greift zum ebenfalls deutlich reduzierten LG OLED65B39LA für 1.349 Euro bei MediaMarkt.

LG 65QNED816RE QNED TV (65 Zoll) Statt 1.599 Euro UVP: QNED-Fernseher mit 4K-Auflösung, Smart-TV-Funktionen, Active HDR und 120 Hz Bildwiederholungsfrequenz.

LG OLED65B39LA: 4K-OLED-TV, 65 Zoll OLED-TV mit 65 Zoll, 4K, Dolby Vision, HDR10, 120 Hz, 2× HDMI 2.1, VRR, Triple Tuner, Modelljahr 2023

Philips 65OLED808/12 (65 Zoll) Statt ca. 1.800 Euro. OLED-TV mit 3-Wege-Ambilight, 120 Hz, VRR, HDR10+, Dolby Vision, 2nd Gen. LG OLED ex Panel, 2× HDMI 2.0, 2× HDMI 2.1, Android TV, Modelljahr 2023. Chip-Wertung: Sehr gut (1,4)

Black-Friday-Schnäppchen für große TV-Geräte – 75 Zoll und höher

Goße Wand oder sogar ein eigener Raum fürs fernsehen im Großformat übrig? Hier seid ihr richtig – denn auch Größen ab 75 Zoll werden immer populärer. Je nach Technik ist hier die preisliche Streuung aber auch am größten. Gute TV-Technik ohne Schnickschnack gibt es schon für unter 1.000 Euro, wer das Beste vom Besten will, kann aber auch schon einmal 25.000 Euro loswerden. Hier unsere Auswahl:

Samsung GU75CU7179 LED TV (75 Zoll) Statt 1.329 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, HDR HLG, HDR10, HDR10+ und nativer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz.

LG OLED77B39LA: 4K-OLED-TV, 77 Zoll OLED-TV mit 77 Zoll, 4K, Dolby Vision, HDR10, 120 Hz, 2× HDMI 2.1, VRR, Triple Tuner, Modelljahr 2023

LG Signature OLED88Z39LA: 8K OLED-TV, 88 Zoll Statt ca. 27.100 Euro : Gigantischer OLED-TV in 8K-Auflösung (7.680 x 4.320), mit Dolby Vision, Alpha9 Gen6 AI-Prozessor 8K, webOS 23. Mehr Fernseher geht nicht. Modelljahr 2023.

Hinweis: Falls euer „Neuer“ definitiv ein OLED-Fernseher werden soll, findet ihr mehr Infos und Angebote in unserem Artikel „OLED-TV am Black Friday“. Weitere Angebote in unserer Übersicht „Black Friday 2023 – die besten Deals“. Und hier:

