Besser als eine Powerbank: Amazon verkauft kleinen Solargenerator mit deftigem Rabatt

Wenn ihr öfters unterwegs seid und bestimmte Geräte wie euer Smartphone, Tablet oder eine Spielkonsole wie die Nintendo Switch ohne Steckdose laden wollt, dann sind Powerbanks eigentlich die richtige Wahl. Braucht ihr etwas mehr Leistung und eine echte Steckdose, dann könnte der Solargenerator von Allpowers etwas für euch sein. Diesen gibt es aktuell nicht nur günstiger, sondern auch mit einem zusätzlichen Rabatt bei Amazon.

Amazon verkauft kleinen Solargenerator zum Schnäppchenpreis

Solargeneratoren gibt es viele auf dem Markt und sie besitzen die unterschiedlichsten Funktionen und Größen. Der Allpowers S200 gehört mit seiner Baugröße und der Speicherkapazität zu den kleineren Modellen, die aber trotzdem einige besondere Fähigkeiten drauf haben. Bei Amazon bekommt ihr den kleinen Solargenerator aktuell zum reduzierten Preis von 109,99 Euro. Aktiviert ihr auf der Produktseite den 40-Euro-Rabatt und den zusätzlichen 12-Prozent-Gutschein, dann landet ihr bei wahnwitzigen 56,79 Euro (bei Amazon anschauen).

ALLPOWERS Tragbare Powerstation 200W 154Wh Kabellos Akku Solar Generator Power Station Batterie Mobi Wenn ihr die Gutscheine nutzt, dann bekommt ihr den Allpowers S200 viel günstiger. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 06:41 Uhr

So muss es in eurem Warenkorb aussehen:

Der Allpowers-Solargenerator wird aktuell mit dreifachem Rabatt verkauft. (Bildquelle: GIGA)

Wichtig: Ihr kauft zwar auf Amazon ein, doch der Händler stammt aus China. Der Versand soll laut der Produktseite innerhalb von drei bis sieben Tagen stattfinden.

Was kann der kleine Solargenerator?

Der Solargenerator von Allpowers kann Smartphones kabellos aufladen. (Bildquelle: Allpowers)

Der Allpowers S200 besitzt eine Kapazität von 154 Wh und kann maximal 200 Watt ausgeben. Es ist eine echte Steckdose verbaut, sodass ihr auch Geräte wie Laptops anschließen könnt, die nicht über USB geladen werden können. Gleichzeitig könnt ihr aber über USB-Anschlüsse Geräte laden. Zusätzlich hat das Gerät auf der Oberseite ein Qi-Ladepad, mit dem ihr euer Handy kabellos aufladen könnt. Auf einem kleinen Display werden der Akkustand, Eingangs- und Ausgangsleistung angezeigt.

Ihr könnt den Allpowers S200 nicht nur an der Steckdose laden, sondern auch über ein Solarmodul. Im Set mit einem 60-Watt-Solarmodul spart ihr aktuell 30 Prozent, sodass ihr am Ende auf 178,49 Euro kommt (bei Amazon anschauen). Das Solarmodul ist hier der teuerste Part. Bei Amazon gibt es 3,8 von 5 Sternen. Die meisten Käuferinnen und Käufer sind zufrieden, da sie ihre Geräte so beispielsweise auf Festivals ohne Probleme laden können.