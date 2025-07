Amazon verkauft Balkonkraftwerk mit Halterung zum Hammerpreis

Sparfüchse: Mit einem Balkonkraftwerk dieser Leistungsstufe könnt ihr eure jährlichen Stromkosten um 100 bis 150 Euro senken. Optimiert ihr euren Tagesablauf und lasst die Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner und Co. an sonnigen Tagen laufen, ist sogar noch viel mehr drin.

Ihr braucht Platz: Ihr könnt so ein Balkonkraftwerk nur installieren, wenn ihr den richtigen Platz dafür habt. Sei es ein Balkon, eine Terrasse, ein Gartenhaus oder Ähnliches, das auch noch in der Sonne liegt. Ist das nicht vorhanden, lohnt sich so ein Balkonkraftwerk nicht.