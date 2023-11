Seit über 4 Jahren im Einsatz: Darauf kann ich im Home-Office nicht mehr verzichten

Wer 8 Stunden am Tag im Home-Office arbeitet, sollte in gute Arbeitsmittel investieren – darunter zählt auch eine ordentliche Maus. Mir leistet seit über vier Jahren die Logitech MX Vertical treue Dienste. Und wie der Zufall es so will, ist das praktische Peripheriegerät zum Black Friday im Angebot bei Amazon zu haben.

Logitech MX Vertical im Angebot: Na, alles senkrecht?

Wer den ganzen Tag im Büro am PC arbeitet, kennt das Problem: Nach Feierabend fühlt sich die Hand manchmal leicht taub an – eine klassische Ermüdungserscheinung. Wer das verhindern will, greift am besten zu einer ergonomischen Maus. Diese sorgt dank ihres vertikalen Layouts für eine angenehmere Handhaltung. Einsteigermodelle gibt es zwar schon für rund 18 Euro (bei Amazon anschauen), doch wer wirklich jeden Tag mit seiner Maus arbeitet und etwas länger was von ihr haben will, sollte ruhig etwas mehr Geld in die Hand nehmen.

Und genau da kommt die Logitech MX Vertical ins Spiel. Diese leistet mir seit meinem Test vor über vier Jahren immer noch treue Dienste und ist täglich im Einsatz. Und dank des Black Friday ist die ergonomische Maus gerade etwas günstiger zu haben. Statt der üblichen 76,94 Euro werden aktuell nur 64,90 Euro fällig (bei Amazon anschauen). Ein kurzer Blick auf den Preisvergleich zeigt: In den letzten 5 Jahren gab es die MX Vertical nur selten noch ein paar läppische Euro günstiger zu kaufen (Quelle: geizhals).

Gut zu wissen: Der Angebotspreis gilt für alle Amazon-Kunden. Ihr müsst also kein Prime-Kunde sein, um vom Rabatt zu profitieren.

Logitech MX Vertical, Ergonomische Kabellose Maus Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 15:29 Uhr

Wer zuvor noch nie mit einer vertikalen Maus gearbeitet hat, wird sich erstmal etwas umgewöhnen müssen. Der Großteil der Mausbewegung verlagert sich aufs Handgelenk, was anfangs dafür sorgt, dass Präzision und Schnelligkeit etwas leiden. Doch eure Maushand wird es euch danken und innerhalb von ein paar Wochen habt ihr den Dreh raus.

Das gefällt mir an der MX Vertical besonders gut

Was mir an der MX Vertical besonders gut gefällt, ist die Akkulaufzeit. Wenn die Maus erst einmal voll aufgeladen ist, kann ich sie über Monate lang jeden Arbeitstag stundenlang nutzen.

Ein weiteres nettes Feature: Wer will, kann per Knopfdruck auf der Unterseite schnell zwischen bis zu drei gekoppelten und verbundenen Geräten wechseln. Wer auf allen Systemen die Zusatz-Software Logitech Options installiert und das Flow-Feature aktiviert, kann sogar fließend zwischen den Bildschirmen der Systeme wechseln und auf diese Weise unter anderem Dateien verschieben. Dafür müssen sich die Geräte jedoch alle im gleichen Netzwerk befinden.

Ein paar wichtige Hinweise zum Schluss: Die MX Vertical richtet sich ganz klar an Personen mit eher großen Händen. Wer normal große oder kleinere Hände hat, greift lieber zur etwas kompakteren Logitech Lift. Gleiches gilt auch für Linkshänder. Denn Logitech bietet bei der MX Vertical nur eine Version für Rechtshänder an, die Logitech Lift hingegen gibt es auch als Linkshänder-Variante.

Logitech Lift Vertikale Ergonomische Maus, Kabellos Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 15:30 Uhr

Auf der Suche nach weiteren Black-Friday-Schnäppchen? Die besten Deals haben wir für euch auf GIGA übersichtlich zusammengefasst:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.