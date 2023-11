Amazon verkauft ein geniales Zubehör günstiger, das alle Autofahrer im Winter lieben werden

Der Winter ist in Deutschland angekommen. Kalte Temperaturen stehen an und damit auch wieder die leidige Angelegenheit mit dem Freikratzen der Scheiben. Um euch das Leben in der frostigen Jahreszeit etwas leichter zu machen, könnt ihr euch ein Gadget gönnen. Dieses hilft euch beim Befreien der vereisten Scheiben eures Autos. Amazon verkauft so ein Gerät aktuell viel günstiger.

Mobility Facts

Amazon verkauft elektrischen Eiskratzer günstiger

Wenn ihr euch über vereiste Scheiben an eurem Auto ärgert und keine Lust habt, mit eurem klassischen Eiskratzer dagegen anzukämpfen, dann müsst ihr diese coole Lösung kennen. Es gibt mittlerweile nämlich nicht nur automatische Parkscheiben, sondern auch elektrische Eiskratzer, die euch die Arbeit fast komplett abnehmen. Damit fahrt ihr ganz einfach über die Scheiben eures Autos und diese werden ohne viel Kraft vom Eis befreit. Bei Amazon wird so ein Gerät gerade im Rahmen des Black Friday für nur 36,70 Euro verkauft (bei Amazon anschauen).

Kärcher EDI 4 – Elektrischer Eiskratzer mit rotierender Scheibe – zeitsparendes, müheloses Eisentfer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 12:19 Uhr

Über 4.500 positive Bewertungen sprechen eine deutliche Sprache. Dieser elektrische Eiskratzer funktioniert und ist eine echte Erleichterung im Alltag. Besonders jetzt, wo Deutschland von einer Kältewelle bedroht wird und ihr so jeden Tag viel kostbare Zeit sparen könnt. Zudem ist so ein elektrischer Eiskratzer schneller und ihr müsst weniger Energie aufwenden. Wenn es kalt ist, sind das zwei wirklich große Vorteile.

Der elektrische Eiskratzer EDI 4 von Kärcher liegt gut in der Hand. (Bildquelle: GIGA)

Im Video könnt ihr euch das bewährte Modell von Kärcher anschauen:

Elektrischer Eiskratzer von Kärcher vorgestellt

Lohnt sich der Kauf eines elektrischen Eiskratzers?

Das kommt drauf an, ob euer Wagen immer im Freien steht. Wenn das der Fall ist, dann lohnt sich die Anschaffung in jedem Fall. Besonders jetzt, da es mittlerweile verboten ist, den Wagen warmlaufen zu lassen und gleichzeitig Eis zu kratzen. Habt ihr hingegen eine Garage, dann lohnt sich die Anschaffung nur, wenn ihr woanders in die Situation kommt, dass ihr Eis von den Scheiben kratzen müsst. Beispielsweise bei der Arbeit. Wenn ihr aber den geringen Preis für dieses Markenprodukt beachtet, dann macht ihr mit dem Kauf nichts falsch.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.