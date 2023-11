Lieferung von Pomeloyou GmbH: Was steckt dahinter?

Mit einem Kundenkonto bei DHL könnt ihr in der Sendungsverfolgung schnell entdecken, welche Pakete aktuell auf dem Weg zu euch sind. Manchmal tauchen dort unbekannte Einträge auf. So kann es passieren, dass ihr dort ein Paket seht, das von „Pomeloyou GmbH“ verschickt wird. Was könnte dahinterstecken?

Online-Shops Facts

In der Sendungsverfolgung steht oben der Name des Absenders. Normalerweise handelt es sich dabei um den Online-Shop, bei dem man etwas bestellt hat oder es steht dort der Vor- und Nachname des Absenders, wenn es sich dabei um eine Privatperson handelt. Den Eintrag „Pomeloyou GmbH“ kann man oft nicht zuordnen. Steckt dahinter ein Betrug?

Was ist „Pomeloyou GmbH“ und welche Produkte gibt es dort?

Die „Pomeloyou GmbH“ ist kein Online-Shop. Ihr habt also nichts bei einem Händler mit diesem Namen bestellt. Stattdessen handelt es sich um ein Unternehmen, das den Versand für andere Online-Shops abwickelt. Der Anbieter ist prinzipiell seriös. Bei Problemen mit Artikeln und Bestellungen ist in der Regel der eigentliche Online-Händler und nicht Pomeloyou der erste Ansprechpartner. Geht ein Paket auf dem Versandweg verloren, sollte man sich unter Angabe der Sendungsnummer an DHL wenden.

Pomeloyou kümmert sich in Deutschland um den Versand von Artikeln , die im Ausland bestellt wurden.

, die im Ausland bestellt wurden. Findet ihr den Eintrag in der Sendungsverfolgung, wurde also aller Voraussicht nach etwas bei einem Online-Shop bestellt, der zum Beispiel Produkte aus China verschickt .

. Der Versand aus China nimmt aufgrund des langen Versandwegs und möglicher Zollkontrollen und Ähnlichem viel Zeit in Anspruch. Möglicherweise liegt die Bestellung also schon Wochen oder gar Monate zurück und ihr könnt euch einfach nicht mehr daran erinnern.

und und Ähnlichem viel Zeit in Anspruch. Möglicherweise liegt die Bestellung also schon Wochen oder gar Monate zurück und ihr könnt euch einfach nicht mehr daran erinnern. Wird eine Sendung von Pomeloyou GmbH angekündigt, solltet ihr also überprüfen, ob ihr in der Vergangenheit etwas bei einem internationalen Shop bestellt habt, das noch nicht geliefert wurde.

bestellt habt, das noch nicht geliefert wurde. Das kann auch bei Amazon passieren, wenn ihr nicht direkt bei dem Online-Händler, sondern einem Anbieter über den Marketplace etwas bestellt.

passieren, wenn ihr nicht direkt bei dem Online-Händler, sondern einem Anbieter über den Marketplace etwas bestellt. Auch bei Bestellungen bei eBay kann der Eintrag in der Sendungsverfolgung auftauchen.

kann der Eintrag in der Sendungsverfolgung auftauchen. Es gibt auch Berichte von Nutzern, die eine Bestellung aufgrund der langen Versandzeit zwischenzeitlich storniert haben. Vermutlich war das Paket aber schon auf der Reise und wurde vom Anbieter nicht zurückgeholt. Dementsprechend wird es unerwarteterweise trotzdem an euch geliefert.

Geld sparen beim Online-Shoppen: 6 leichte Tricks Abonniere uns

auf YouTube

Nichts bei Pomeloyou GmbH bestellt?

Manchmal werden Produkte auch aus dem Ausland verschickt, obwohl das bei der Bestellung auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist. Könnt ihr euch nicht daran erinnern, etwas bei einem Online-Shop aus China oder bei Amazon, eBay & Co. bestellt zu haben, wurde gegebenenfalls etwas in eurem Namen bestellt. In dem Fall solltet ihr die Lieferung abwarten. In seltenen Fällen verschicken Händler auch ungefragt Artikel. Wie man in solchen Fällen vorgehen sollte, erfahrt ihr an anderer Stelle:

Pomeloyou GmbH wickelt in der Regel auch Retouren ab, wenn Artikel ins Ausland zurückgeschickt werden sollen. Anfragen zur Rücksendung müssen aber direkt an den Online-Shop gestellt werden. Neben dem genannten Eintrag können bei der DHL-Sendungsverfolgung auch andere Unternehmen wie „Worldtech Client“ und „SK Kunden von DHL“ auftauchen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.